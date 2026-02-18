ETV Bharat / state

जेईई मेन्स 2026 में छतरपुर के 2 लड़कों ने गाड़ा झंडा, तैयारी के लिए कभी नहीं गए बड़े शहर

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स 2026 के पहले सत्र का परिणाम जारी, छतरपुर के रहने वाले 2 छात्र हुए सेलेक्ट, छतरपुर में रहकर की तैयारी.

CHHATARPUR STUDENT JEE MAIN 2026
जेईई मेन्स 2026 में छतरपुर के 2 लड़कों ने गाड़ा झंडा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 1:36 PM IST

छतरपुर: जेईई मेन्स 2026 के पहले सत्र का परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है. छतरपुर के धुव्र वर्मा और प्रिंस अहिरवार ने शानदार प्रदर्शन कर जिले सहित बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है. दोनों छात्रों ने किसी बड़े शहर में तैयारी किए बिना यह सफलता पाई है. इन छात्रों ने छतरपुर में रहकर लोकल स्तर पर निजी कोचिंग में पढ़ाई कर जेईई मेन 2026 में सफलता के झंडे गाड़े हैं. छात्रों ने इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और टीचर्स को दिया है.

जेईई मेन्स 2026 में छतपुर के 2 छात्र सेलेक्ट

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जेईई मेन्स 2026 सत्र 1 का परिणाम 16 फरवरी को जारी कर दिया गया है, जिसमें छतरपुर के रहने वाले 2 छात्रों ने भी सफलता के झंडे गाड़े हैं. सबसे बड़ी बात यह रही कि इन दोनों छात्रो ने छतरपुर में रहकर जेईई मेन्स की तैयारी की थी. वह पढ़ाई के लिए किसी बड़े शहर में कभी नहीं गए हैं. छतरपुर के नौगांव और शहर की विश्वनाथ कॉलोनी के रहने वाले दोनों छात्रों ने जिले का नाम मध्य प्रदेश और देश स्तर पर रोशन किया है.

छतरपुर में रहकर छात्रों ने की जेईई मेन्स की तैयारी (ETV Bharat)

छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं

छात्र धुव्र वर्मा पिता मथुरा प्रसाद वर्मा ने जेईई मेन्स 2026 (सेशन-1) में 99.11 पर्सेंटाइल स्कोर किया है. खास बात यह है कि वह वर्तमान में 12वीं कक्षा के छात्र हैं और इन दिनों उनकी बोर्ड परीक्षा चल रही है. ऐसे समय में जेईई मेन्स में सेलेक्शन हो जाना उनके लिए बहुत खुशी की बात है. रिजल्ट के बाद से धुव्र के खुशी का ठिकाना नहीं है. फिलहाल, वे अभी पूरा फोकस 12वीं की परीक्षा में लगा रहे हैं.

शिक्षकों का हर वक्त मिला सपोर्ट

जेईई मेन्स 2026 में सेलेक्ट हुए छात्र प्रिंस अहिरवार ने बताया, "छतरपुर से 25 किलोमीटर दूर उनका गांव नौगांव में है. उन्हें 91 पर्सेंटाइल अंक मिले हैं. दोनों छात्रों ने इस सफलता का श्रेय निजी कोचिंग के काबिल शिक्षकों को दिया है. उनका कहना है कि टीचर्स ने हमारी तैयारी करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. हर तरह से मदद की थी.

सेलेक्शन से परिवार में खुशी का माहौल

वहीं, परिणाम घोषित होते ही परिवार व शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है. परिजनों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया है. अब दोनों छात्र जेईई एडवांस की तैयारी में जुट गए हैं. आईआईटी में प्रवेश पाना उनका लक्ष्य है. छात्र ध्रुव का कहना है कि परीक्षा पास करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है. साथ ही मेरा टाइम शेड्यूल करने में मेरे टीचर ने बहुत सपोर्ट किया है. अगर सफलता चाहिए तो बिना टेंशन के मेहनत करते रहो. इसी मूल मंत्र के साथ मैंने तैयारी की थी."

