छतरपुर में मंत्री के काफिले ने उड़ाया गरीब का ई रिक्शा, बुजुर्ग के दोनों पैर टूटे, 6 अन्य घायल

मामला लवकुशनगर थाना क्षेत्र का है. यहां गुरुवार शाम को राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले में शामिल एक वाहन ने बसंतपुर चौराहे के पास एक ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में वाहन चालक 70 वर्षीय बुजुर्ग साहब सिंह के दोनों पैर टूट गए. जबकि गाड़ी में मौजूद 6 अन्य लोग घायल हो गए.

छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां चंदला विधायक और प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले ने एक बुजुर्ग के ई-रिक्शा को टक्कर मार दिया. गाड़ी इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद ई रिक्शा हवा में उड़ गया. हादसे में चालक के दोनों पैर टूट गए, वहीं वाहन में मौजूद 6 अन्य लोग जख्मी हो गए. पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर काफिले की गाड़ी की खोज में जुट गई है.

दिवाली की खरीदारी कर लौट रहे थे बुजुर्ग

दरअसल, बुदौरा गांव निवासी पीड़ित साहब सिंह दिवाली की खरीदारी कर लवकुशनगर से लौट रहे थे. इस दौरान उनके ई-रिक्शा में कुल सात सवारियां थीं. जैसे ही वह गौरीहार मार्ग के पास पहुंचे, मंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले में शामिल एक गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी. ई-रिक्शा उड़ गया और उसमें सवार लोग सड़क पर गिर गए.

दशहरा मिलन समारोह से लौट रहे थे मंत्री

घायलों को पुलिस वाहन से तुरंत लवकुश नगर अस्पताल लाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद साहब सिंह को जिला अस्पताल छतरपुर रेफर कर दिया गया. जहां गंभीर हालत के चलते ग्वालियर रेफर कर दिया गया. परिजन ने बताया कि "राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार उस समय बरहा गांव में दशहरा मिलन समारोह से लौट रहे थे. उनके काफिले के पीछे चल रहे एक वाहन ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी दी. जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया."

पीड़ित ने बताई आपबीती

पीड़ित साहब सिंह ने बताया कि "मंत्री का काफिला निकल रहा था, इस दौरान उनके काफिले में मौजूद गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दिया. मेरा ई-रिक्शा पलट गया. इसमें कई लोग घायल हो गए, हालांकि मेरा दोनों पैर टूट गया." पीड़ित परिवार ने कहा कि "अभी मंत्री की तरफ कोई मदद नहीं मिली है. मंत्री ने कॉल करके कहा है कि आयुष्मान कार्ड भेज दो और मरीज को ग्वालियर लेकर चले जाओ."

लवकुश नगर एसडीओपी नवीन दुबे ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि "एक वाहन ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी थी. वाहन चालक के पैर टूट जाने की खबर मिली है. वाहन की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है."