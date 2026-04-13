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श्रीलंका में मध्य प्रदेश के लाल का जलवा, दिव्यांग क्रिकेटर शहीद खान गांव लौटे, ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत

श्रीलंका में क्रिकेट खेलकर लौटे दिव्यांग क्रिकेटर शहीद खान का भव्य स्वागत ( ETV Bharat )

श्रीलंका के कोलंबो में 4 से 7 अप्रैल तक पैरा T20 क्रिकेट आयोजित हुआ. इसमें छतरपुर जिले के तालगांव गांव निवासी दिव्यांग क्रिकेटर शाहिद खान ने भारतीय पैरा क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया. शाहिद खान ने सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई.

छतरपुर: श्रीलंका में भारतीय पैरा क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर पहली बार दिव्यांग क्रिकेटर शाहिद खान घर लौटे. यहां छतरपुर में उनके गांव लौटते ही ढोल-नगाड़ों की गूंज और फूलों की बारिश से उनका भव्य स्वागत हुआ. इस दौरान परिजन, रिश्तेदार और स्थानीय निवासी उत्साह से लबरेज थे.

रिश्तेदार और क्षेत्रवासी उत्साह से लबरेज (ETV Bharat)

बर्फ बेचकर चलाते थे घर, फिर टीम इंडिया में मिला मौका

गांव में बर्फ बेचकर परिवार का पेट पालने वाले शाहिद खान की मेहनत और काबिलियत की दम पर इंडिया की पैरा क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ. शाहिद 4 अप्रैल को श्रीलंका में आयोजित T20 सीरीज में खेलने पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और धमाकेदार प्रदर्शन किया. इस सीरीज में श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत ने हिस्सा लिया था.

ढोल-नगाड़े बजाकर भव्य स्वागत (ETV Bharat)

4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट झटके

श्रीलंका में भारी बारिश के चलते सिर्फ 2 मैच आयोजित हो सके. श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में भारत की पैरा टीम 74 रन पर ऑलआउट हो गई. दूसरे मैच में शाहिद खान ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट झटके. लेकिन 49 रन पर भारतीय टीम आउट हो गई. दोनों मैच भारतीय पैरा टीम हार गई, लेकिन शाहिद के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई.

दिव्यांग क्रिकेटर शहीद खान का गांव में भव्य स्वागत (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में दिखा चुके हैं जलवा

ऑलराउंडर शाहिद खान बिहार के पटना सहित मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में अपनी काबिलियत का जलवा दिखा चुके हैं. प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में भी शाहिद ने शानदार प्रदर्शन किया था.

दिव्यांग क्रिकेटर शाहिद खान ने बताया, "श्रीलंका में 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक T20 सीरीज की शुरुआत हुई, लेकिन 3 अप्रैल से ही जोरदार बारिश शुरू हो गई. भारी बारिश के कारण ग्राउंड खराब हो गया, तो कोलंबो के एक कॉलेज ग्राउंड में सिर्फ 2 मैच आयोजित हो सके. श्रीलंका के खिलाफ दोनों मैच भारतीय टीम हार गई."