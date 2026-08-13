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छतरपुर में कुएं में समाई तेज रफ्तार कार, पांच लोग थे सवार, देर रात तक चला रेस्क्यू

50 फीट गहरे कुएं में घुसी तेज रफ्तार कार, कार में सवार 5 में से 1 युवक की मौत, छतरपुर से मनोज सोनी की रिपोर्ट.

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50 फीट गहरे कुएं में जा घुसी तेज रफ्तार कार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 6:52 AM IST

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Updated : August 13, 2026 at 7:09 AM IST

3 Min Read
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छतरपुर : मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना घटी जब एक तेज रफ्तार कार ईसानगर में कुएं में समा गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस ग्रे कलर की मारूति कार में 5 लोग सवार थे. कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क पर ड्राइवर उसे नियंत्रित नहीं कर पाया और कार सड़क से कुछ दूर मौजूद एक कुएं में समा गई. इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को देख चीख-पुकार मच गई और मौके पर तुरंत ग्रामीण पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

4 युवकों को बचाया गया, 1 की मौत (Etv Bharat)

कार में सवार थे 5 लोग, देर रात तक चला रेस्क्यू

मामला छतरपुर जिले के ईशानगर थाना इलाके के गहरवार के पास का है. कार सवार लोग जटाशंकर धाम से दर्शन कर गांव कटारे के पुरवा लौट रहे थे. उसी दैरान ये हादसा हो गया. जिस कुएं में ये कार गिरी, उसकी गहराई करीब 50 फीट है. मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 5 में से चार युवकों को भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया है, जबकि एक युवक और कार के साथ कुएं में फंस गया, जिसकी मौत हो गई. कार सवार लोगों को निकालने के लिए देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा.

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कार में सवार थे 5 लोग (Etv Bharat)

ईशानगर में पदस्थ पुलिस कर्मी वीरेंद्र आहिरवार ने बताया, '' अंधेरा होने और कुएं में पानी अधिक होने के कारण युवकों को बाहर निकालने में काफी परेशानी आ रही थी. वहीं, कार सवार लोगों में एक छात्र भी शामिल था, जिसे रास्ते में लिफ्ट दी गई थी.''

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देर रात तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन (Etv Bharat)

देर रात तक निकाला गया कुएं का पानी

कुएं में पानी ज्यादा होने के कारण रेस्क्यू टीम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा,लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू टीम ने पंपों के सहारे कुएं का पानी खाली कराया ओर फिर कार बाहर निकाली गई. मौके पर पहुंचे बिजावर SDOP रघु केशरी ने बताया, '' कार में पांच लोग सवार थे, सभी जटाशंकर धाम से दर्शन कर अपने गांव लौट रहे थे. इस दौरान तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और सड़क से दूर कुएं में जा गिरी. कार की स्पीड तेज थी और किसी कारणवश ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, फिर भी हम हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगा रहे हैं. चार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया,एक कि मौत हो गई है. उसका शव बाहर निकाल लिया गया है.''

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कुएं से देर रात बाहर निकाली जा सकी कार (Etv Bharat)

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हादसे में 22 साल के युवक की मौत

पुलिस व SDERF की टीम ने रेस्क्यू के दौरान 22 साल राकेश अहिरवार को भी बाहर निकाल लिया लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी. वहीं, क्रेन के सहारे कार को भी बाहर निकाल लिया गया है. यह रेस्क्यू देर रात तक चलता रहा. कार में सवार गुड्डा अहिरवार 25 साल, निवासी ईशानगर, एक नाबालिग निवासी पुरवा, सीताराम अहिरवार 27 साल निवासी कटारे का पुरवा व सूरज अहिरवार 21 साल निवासी कटारे का पुरवा को बचा लिया गया है.

Last Updated : August 13, 2026 at 7:09 AM IST

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