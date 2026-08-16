हवा को चीरती आई तेज रफ़्तार कार, बाइक सवार 3 छात्रों उड़ाया, 2 की मौत, एक घायल

हवा को चीरती आई तेज रफ़्तार कार, बाइक सवार 3 छात्रों उड़ाया, 2 की मौत, एक घायल
छतरपुर में आजादी का पर्व मनाकर घर जा रहे थे छात्रों को कार ने रौंदा, 2 छात्रों की मौत, एक घायल. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 7:06 AM IST
छतरपुर: छतरपुर जिले में आजादी के उत्सव के दौरान एक गांव में खुशियां गम में बदल गईं. आजादी का पर्व मनाकर जब 3 छात्र बाइक से घर जा रहे थे उसी दौरान तेज रफ़्तार कार ने पीछे से उन्हें उड़ा दिया. घटना इतनी भयानक थी कि दो छात्रों की मौत हो गई और एक घायल हो गया. जानकारी लगते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल को हॉस्पिटल भेजकर बचाव राहत कार्य में जुट गए.
ध्वजारोहण के बाद घर लौट रहे थे 3 छात्र, कार ने रौंदा
जब पूरा देश आजादी का पर्व धूमधाम से मना रहा था, हर गांव शहर के लोग हाथों में तिरंगा लेकर आजादी के उत्सव में डूबे थे. उसी दौरान छतरपुर जिले से 50 किलोमीटर दूर लवकुशनगर थाना इलाके में एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना हुई कि गांव के लोगों की खुशियां मातम में बदल गईं. दरअसल, मामला लवकुशनगर थाना इलाके के गुडाकला गांव का है, जब तीन छात्र अपने स्कूल से ध्वजारोहण के बाद घर जा रहे थे तभी बाइक खड़ी कर एक छात्र बात करने लगा उसी दौरान हवा की तेज रफ्तार से आई एक अर्टिगा ने पीछे से छात्रों को उड़ा दिया.
2 छात्रों की मौत, एक घायल
घटना इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों को लगा कोई धमाका हुआ हो, जब लोगो ने देखा तो तीनों छात्र दूर पड़े थे. घटना गुड़ागांव के मोड़ के पास हुई थी. जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थनीय लोगों की मदद से घायल को लवकुशनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया, वहीं दूसरे युवक की छतरपुर ले जाते समय रास्ते मे ही मौत हो गई, जबकि एक युवक का इलाज अभी जारी है.
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वहीं, घटना के बाद लवकुशनगर पुलिस ने वाहन को जप्त कर लिया है, मगर आरोपी ड्राइवर घटना के बाद फरार हो गया. अब तेज रफ्तार वाहनों की वजह से सड़क किनारे खड़े लोग भी सुरक्षित नहीं हैं. ये युवक स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से अपने घर लौट रहे थे. लवकुशनगर टीआई अजय अम्बे ने बताया कि "जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी, घायलों को तत्काल हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन घटना में अनिल आहिरवार ओर लोकेश बसोर की मौत हो गई जबकि मुकेश का इलाज चल रहा है जो खतरे से बाहर है. शव PM के लिए भेजे गये हैं. पंचनामा की कार्यवाही के बाद मर्ग कायम किया जाएगा और मामले की जांच शुरू कर दी गई है."