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छतरपुर में गोली की रफ्तार से जा रही बोलेरो ने बाइक सवारों को उड़ाया, पिता-पुत्र की मौत

छतरपुर में बोलेरो की भीषण टक्कर से दो लोगों की मौत, तीसरा गंभीर. गुस्साए लोग सड़क पर उतरे. चक्काजाम किया.

Chhatarpur road accident
छतरपुर में बोलेरो की भीषण टक्कर से दो लोगों की मौत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 2:24 PM IST

2 Min Read
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छतरपुर : जिला मुख्यालय से करीब 5 किमी दूर महोबा रोड पर हमा गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मारी. घटनास्थल पर पिता-पुत्र की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया. घायल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. बोलेरो वाहन के बारे में पुलिस को सुराग नहीं लगा. घायल के बयान के आधार पर पुलिस आरोपी बोलेरो चालक को तलाश रही है.

जीप की टक्कर के बाद हवा में उछल गई बाइक

छतरपुर से सटे हमा गांव के पास सागर-कबरई फोर लेन का कार्य तेजी से चल रहा है. यहां ब्रिज बनाया जा रहा है. कंपनी द्वारा बैरिकेड की व्यवस्था नहीं की गई. रविवार रात को अंधेरा होने के कारण हम गांव के 3 लोग बाइक से शादी समारोह से घर लौट रहे थे. इसी दौरान सामने से बोलेरो आती दिखी. बाइक सवार रोड किनारे खड़े हो गए. तभी तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो ने भीषण टक्कर मारी. टक्कर इतनी तेज़ थी कि बाइक हवा में उछल गई.

सड़क हादसे में घायल हेमंत कुशवाहा (ETV BHARAT)

आरोपी बोलेरो चालक को गिरफ्तार करने की मांग

कुछ देर बाद राहगीरों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने रामकृपाल सेन, उसके पुत्र संदीप सेन को मृत घोषित कर दिया. गांव के तीसरे व्यक्ति हेमंत कुशवाहा को घायल होने पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. सोमवार सुबह परिजनों ने दोनों शवों को रखकर घटनास्थल नेशनल हाइवे पर जाम लगा दिया. जानकारी लगते ही CSP अरुण सोनी, टीआई सतीश सिंह, टीआई दीपक यादव सहित भारी पुलिस मौके पर पहुंचा. पुलिस ने परिजनों को समझाइश दी लेकिन पीड़ित परिवार सहित ग्रामीणों की मांग थी कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोषी को गिरफ्तार किया जाए.

आक्रोशित लोगों को मनाया, तब खुला जाम

स्थानीय ग्रामीण कृपाल यादव ने बताया "रोड निर्माण कंपनी द्वारा कहीं भी बैरिकेड नहीं लगाए गए. रोड पर जगह-जगह मिट्टी पड़ी हुई है. इस कारण कारण से आये दिन एक्सीडेंट होते हैं." घायल हेमंत कुशवाहा ने बताया "जब रात को लौट रहे थे तभी एक बोलेरो गाड़ी ने सामने से टक्कर मार दी. मौके पर दो लोगों की मौत हो गई." छतरपुर CSP अरुण सोनी ने बताया "घटना में पिता-पुत्र की मौत हुई है. गुस्साए लोगों को मनाकर जाम खुलवाया गया. पीड़ित परिवार की उचित मांगों पर प्रशासन कदम उठाएगा. आरोपी बोलेरो चालक की तलाश की जा रही है."

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