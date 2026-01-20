ETV Bharat / state

रसमलाई से 5 गुना सस्ती है यह मिठाई, महीनों नहीं होती खराब, महाभारत काल से जुड़ा है इतिहास

बुन्देलखंड में मकर संक्रांति का त्यौहार 15 दिनों चलता है. शहर सहित ग्रामीण इलाकों के लोग इस उत्सव के आने का इतंजार करते हैं. बुन्देलखंड से बाहर काम करने वाले लोग इस त्योहार पर अपने गांव आते हैं और उत्सव का 15 दिनों तक आनंद लेते हैं. यह परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है, जो आज भी जीवित बनी हुई है. रिश्तों में मिठास घोलने के लिए साल में सिर्फ 15 दिनों के लिए गढ़िया-गुल्ला मिठाई बाजार में बेची जाती है, जिसका इंतजार लोग बड़ी बेसब्री से करते हैं.

छतरपुर: बुंदेलखंड में एक खास मिठाई बनाई जाती है जो सिर्फ साल में 15 ही दिन दिखाई देती है. शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में इस मिठाई की मांग बहुत रहती है. गढ़िया-गुल्ला मिठाई रसमलाई से 5 गुना सस्ती होती है और महीनों खराब नहीं होने वाली मिठाई कहलाती है. इस मिठाई का नाता महाभारत काल के युद्ध से भी जुड़ा हुआ है. यह प्राचीन मिठाई मायका और ससुराल दोनों परिवारों के रिश्तों में मिठास घोलने का काम करती है.

शादियों के साथ प्रसाद में इस्तेमाल

मकर संक्रांति के त्योहार पर गढ़िया-गुल्ला मिठाई बाजार में बेची जाती है. यह मिठाई बुन्देलखंड की खास मिठाई कही जाती है. मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक बिकने बाली मिठाई है. लोग इसे अपने करीबी मित्रों, रिश्तेदारों और विशेषकर शादियों में ले जाते हैं. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. युवा भले ही इसे अपनाने में हिचकिचाएं लेकिन शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग आज भी इस मिठाई को पूजा में इस्तेमाल करते हैं. भगवान को प्रसाद के रूप चढ़ाते हैं फिर स्वाद के साथ खाते और खिलाते हैं.

महीनों नहीं होती खराब, मिलती है बहुत सस्ती

गढ़िया-गुल्ला मिठाई अन्य मिठाइयों में सबसे सस्ती मिलती है. जिसकी कीमत महज 60 से 80 रुपए प्रति किलो होती है. यह मिठाई बनने के बाद महीनों खराब नहीं होती है. जब किसी बेटी की शादी होती थी और मायका पक्ष के लोग उसे ससुराल से ले जाने आते हैं तो इस मिठाई को साथ ले जाते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यह परंपरा निभाई जा रही है. यह मिठाई मायका और ससुराल दोनों परिवारों के रिश्तों में मिठास घोलने का काम करती है. यह मिठाई ग्रामीण इलाकों में लगने वाले मेलों में भी मिलती है.

कैसे बनाई जाती है गढ़िया-गुल्ला मिठाई?

दुकानदार नारायण मिश्रा बताते हैं कि "गढ़िया-गुल्ला मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले शक्कर और पानी की जरूरत होती है. बड़ी-बड़ी भट्टियों पर कड़ाही चढ़ाकर शक्कर का भूरा बनाया जाता है, फिर इसे कई प्रकार के सांचों में गरम-गरम भर दिया जाता है. 3 से चार घंटे बाद यह कड़क हो जाते हैं और फिर बाहर निकाल लिए जाते हैं. कई बार इसमें खाद्य रंग भी मिला दिया जाता है, जिससे रंग बिरंगे दिखाई देते हैं. यह मिठाई रसमलाई से 5 गुना सस्ती होती है."

दुकानदार सरस्वती गुप्ता बताती हैं कि "हम 40 साल से इस मिठाई को बेच रहे हैं. बुन्देलखंड की प्रसिद्ध मिठाई है. साल में 15 दिन ही बनती है. भोलेनाथ को चढ़ती है, प्रसाद लगता है. नई शादियों में मायके ओर ससुराल भेजी जाती है."

महाभारत काल से जुड़ा है नाता

व्यापारी नारायण मिश्रा बताते हैं कि "हमारे यहां कई पीढ़ियों से गढ़िया-गुल्ला बनाने का काम चल रहा है. इस मिठाई का नाता महाभारत काल से जुड़ा हुआ है. जब कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हुआ था तो इसमें हजारों सैनिकों के साथ हाथी, घोड़ा और ऊंट जैसे जानवर भी मारे गए थे. तब इन जानवरों की स्मृति के रूप में यह मिठाई बनाई गई थी, तभी से यह परंपरा चली आ रही है. आज भी दुकानों पर शक्कर के हाथी, घोड़ा, ऊंट, मंदिर जैसी कई आकृतियों में गढ़िया-गुल्ला मिलते हैं."