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घायल बकरी को सीने से लगाए पहुंचा पीड़ित ग्रामीण, व्यथा सुन छतरपुर SP हुए भावुक

घायल बकरी को लेकर एसपी के पास पहुंचा ग्रामीण ( ETV BHARAT )

छतरपुर : छतरपुर पुलिस अधीक्षक दफ्तर में उस समय लोग हैरान रह गए जब एक व्यक्ति अपनी घायल बकरी लेकर पहुंचा. पीड़ित व्यक्ति दोनों हाथों से बकरी को उठाकर अपने सीने से लगाए थे. उसने एसपी रजत सकलेचा को अपनी व्यथा सुनाई. पीड़ित व्यक्ति भैयालाल पटेल ने बताया "उसकी बकरी को एक व्यक्ति ने डंडा मारकर घायल कर दिया. बकरी का एक पैर टूट गया है. सिविल पुलिस थाने में उसकी सुनवाई नहीं हुई."

बकरी को पीटने का विरोध करने पर धमकी