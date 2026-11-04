घायल बकरी को सीने से लगाए पहुंचा पीड़ित ग्रामीण, व्यथा सुन छतरपुर SP हुए भावुक
पड़ोसी ने लट्ठ मारकर तोड़ा बकरी का पैर. थाने में नहीं हुई सुनवाई तो बकरी लेकर एसपी के पास पहुंचा पीड़ित. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 12:42 PM IST
छतरपुर : छतरपुर पुलिस अधीक्षक दफ्तर में उस समय लोग हैरान रह गए जब एक व्यक्ति अपनी घायल बकरी लेकर पहुंचा. पीड़ित व्यक्ति दोनों हाथों से बकरी को उठाकर अपने सीने से लगाए थे. उसने एसपी रजत सकलेचा को अपनी व्यथा सुनाई. पीड़ित व्यक्ति भैयालाल पटेल ने बताया "उसकी बकरी को एक व्यक्ति ने डंडा मारकर घायल कर दिया. बकरी का एक पैर टूट गया है. सिविल पुलिस थाने में उसकी सुनवाई नहीं हुई."
बकरी को पीटने का विरोध करने पर धमकी
घायल बकरी को न्याय दिलाने के लिए पीड़ित व्यक्ति ने एसपी से गुहार लगाई. मामले के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम कर्री गांव में भैयालाल पटेल की बकरी को पड़ोसी ने लाठी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. पीड़ित भैयालाल का कहना है "जब उसने बकरी को पीटने का विरोध किया तो उससे भी अभद्रता की गई. उसने घटना के तत्काल बाद सिविल लाइन थाने में गुहार लगाई. लेकिन कोई सुनवाई नही हुई. बकरी से मारपीट की एफआईआर दर्ज नहीं की गई."
पीड़ित ने बताया कि बकरी पड़ोसी की बारी के पास घूम रही थी. उसने पड़ोसी का कोई नुकसान नहीं किया. जब बकरी की कराहने की आवाज सुनकर वह घर से बाहर आया तो पड़ोसी हाथ में लट्ठ लिए था. उसके रोकने के बाद भी वह बकरी पर हमला करता रहा. उसने रोकने की कोशिश की तो उसे भी पीटने की धमकी दी गई.
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एसपी ने टीआई को दिए जांच के निर्देश
पीड़ित भैयालाल पटेल का कहना है "जब थाने में सुनवाई नहीं हुई तो वह घायल बकरी को लेकर एसपी दफ्तर आया." एसपी रजत सकलेचा ने पीड़ित व्यक्ति की शिकायत सुनी और बकरी की चोट देखी. पीड़ित ने एसपी से कहा "वह न्याय मांगने आया है. दोषी को दंड मिलना चाहिए, जिससे आगे इस प्रकार की घटना न हो." एसपी ने सिविल पुलिस थाने के टीआई को फोन करके उचित कार्रवाई के निर्देश दिए. सिविल लाइन टीआई अशुतोष श्रोती ने बताया "एसपी के यहां से जांच के लिए आवेदन आया है. बकरी के साथ मारपीट करने पर पैर टूटने की घटना हुई है. बकरी का मेडिकल कराकर आगे कार्रवाई की जाएगी."