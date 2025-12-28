ETV Bharat / state

छतरपुर एसपी कार्यालय की दीवारों पर पुलिस की कार्यशैली, स्टूडेंट्स वर्ली कला से बना रहे पेंटिग्स

छतरपुर में एसपी कार्यालय के बाहर वर्ली कला के माध्यम से दर्शाया जा रहा पुलिस का कामकाज, ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा का भी संदेश.

Chhatarpur SP office Warli art
पुलिस की कार्यशैली पर बनाए जा रहे हैं चित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 10:44 PM IST

2 Min Read
छतरपुर: एसपी कार्यालय के बाहर बाउंड्री वॉल पर वर्ली कला से पेंटिंग्स बनाई जा रही है. वर्ली कला के माध्यम से दीवार पर चित्र उकेर कर पुलिस के कार्यों को दर्शाया जा रहा है. वर्ली कला देश की प्रसिद्ध और महाराष्ट्र की खूबसूरत लोक कलाओं में से एक है. जिसमें लाल और सफेद रंग के मिक्चर से चित्र बनाए जाते हैं. यह बहुत ही पुरानी कला है, लेकिन इसे पहचान उन्नीसवीं सदी के 70 के दशक में मिली.

पुलिस की कार्यशैली पर बनाए जा रहे हैं चित्र

छतरपुर एसपी कार्यालय के बाहर वर्ली कला के माध्यम से पुलिस की कार्यशैली, काम करने का तरीका सहित उनके अन्य नियम कायदे से जुड़े चित्र बनाए जा रहे हैं. एसपी कार्यालय में जिलेभर के लोग आते हैं. इसलिए यहां यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा से जुड़े संदेशों के चित्र बनाए गए हैं. जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में आम लोगों को पता चल सके.

एसपी कार्यालय के दीवारों पर दिख रही पुलिस की कार्यशैली (ETV Bharat)

'आकर्षक चित्रों से मिलेगी ट्रैफिक जानकारी'

फाइन आर्ट के टीचर रमेश प्रभाकर ने बताया कि "फाइन आर्ट की पढ़ाई कर रहे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की मदद से संदेशपरक चित्रकला बनाई जा रही है. इस अद्भुत पहल में स्थानीय कॉलेज के छात्र-छात्राएं उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं और रोजाना अपनी कला प्रतिभा के जरिये पुलिस के काम का तरीका आम जनता को बता रहे है. जैसे हेलमेट पहनने, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने, सुरक्षित वाहन चलाने जैसे विषयों पर आकर्षक और सुंदर चित्र उकेर रहे हैं."

Chhatarpur Warli art Message
दीवार पर ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा का संदेश (ETV Bharat)

चित्रकला से व्यापक स्तर पर पहुंचता है संदेश

पेटिंग कर रहे छात्रों ने कहा कि पुलिस का जो जनता के प्रति सेवाभाव है, पुलिस किस तरह से जनता के लिए काम करती है, चाहे बाढ़ में लोग फंसे हो या कोई परेशानी हो, तो मदद के लिए कैसे मौके पर जाती है. इसको लेकर वर्ली आर्ट के जरिये बताया जा रहा है. वहीं, प्रशासन का मानना है कि इस तरह की रचनात्मक गतिविधियों से युवाओं की सहभागिता बढ़ती है और सामाजिक संदेश व्यापक स्तर पर जनमानस तक पहुंचता है.

एएसपी आदित्य पटले ने बताया कि "पुलिस के अलग-अलग आयामों को वर्ली कला के माध्यम से दिखाया जा रहा है. एआई की मदद से पिक्चर जनरेट की गई, जिसे दीवारों पर उतारा जा रहा है. इससे लोगों को पुलिस के काम-काज और कानून व्यवस्था समझने में आसानी होगी."

TAGGED:

CHHATARPUR SP OFFICE
CHHATARPUR WARLI ART MESSAGE
POLICE WORKING STYLE PAINTING
CHHATARPUR NEWS
CHHATARPUR SP OFFICE WARLI ART

