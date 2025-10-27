छतरपुर एसपी ऑफिस में आया लंबा चौड़ा अजगर, सबसे पहले नाश्ता वाली कैंटीन पहुंचा
छतरपुर में फिर निकला अजगर. वन विभाग के अमले ने सर्पमित्र की मदद से एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू .
छतरपुर : छतरपुर में एसपी ऑफिस के बाहर उस वक्त हड़कम्प मच गया, जब एक अजगर पेड़ पर रेंगते दिखा. ये अजगर बड़ी फुर्ती से SP ऑफिस की कैंटीन में घुस गया. अजगर को देखकर लोगों के पसीने छूट गए. मौके पर अफरातफरी मच गई. आननफानन में वन विभाग को सूचित किया गया. वन विभाग की टीम स्नैक कैचर को लेकर पहुंची.
एक घंटे में अजगर का रेस्क्यू
छतरपुर शहर में आये दिन सांप का मिलना और घरों में घुसना अब आम बात हो गई है. अब अजगर ने SP दफ्तर में दस्तक दे दी. SP दफ्तर के बाहर एक पेड़ पर रेंगते हुए अजगर कैंटीन में घुस गया. अजगर के घुसते ही कैंटीन में बैठे लोगों में अफरातफरी मच गई. कैंटीन में चाय-नाश्ता कर रहे लोगों ने अजगर को देख दौड़ लगा दी. इसकी सूचना तुरंत ही वन विभाग को दी गई. वन अमले की टीम मौके पर सर्पमित्र को लेकर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू शुरू किया. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर लिया गया.
छतरपुर में लगातार निकल रहे अजगर
मौके पर भीड़ जमा हो गई. लोग अपने अपने मोबाइल से रेस्क्यू का वीडियो बनाने लगे. एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी अजगर काबू में नहीं आ पा रहा था. इसके बाद सर्पमित्र ने अपने साथ लाए औजार से अजगर को अपने काबू में किया. उसका मुंह दबाकर प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर दिया. छतरपुर शहर में आये दिन सांप मिलने का सिलसिला जारी है. इससे पहले छतरपुर की पॉश कॉलोनी नंदा कानन में भी दीवाली के दिन एक विशाल अजगर निकला था. वन विभाग के DFO के बंगले में भी सांप निकला था तो वहीं छात्रावास में भी सांप निकल चुका है.
अब तक सैकड़ों सांप पकड़ चुके हैं यूनिस खान
सर्पमित्र यूनिस खान ने बताया "पिछले 20 सालों से वह सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं. अभी तक सैकड़ों सांप पकड़कर सुरक्षित जंगल मे छोड़ चुके है. SP ऑफिस के बाहर पकड़े अजगर को भी झनझन देवी के जंगल मे छोड़ा जाएगा. यह सांप बहुत जहरीला होता है." इस मामले में छतरपुर रेंजर बुद्धसेन कोल का कहना है "ये अजगर का बच्चा था. उसे पकड़कर सुरक्षित जंगल मे छोड़ दिया गया."