छतरपुर में रिश्तों का कत्ल, किसान पिता को मामूली बात पर बेटे ने उतारा मौत के घाट
छतरपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना, बेटे ने पिता को डंडों से इतना मारा कि घटना स्थल पर ही मौत हो गई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 7:15 PM IST
छतरपुर: बुन्देलखंड के छतरपुर जिले में एक बार फिर रिश्तों का कत्ल हुआ है. आरोप है कि किसान के बेटे ने अपने की पिता को मामूली बात पर मौत के घाट उतारा दिया है. घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और पुलिस की गांव में तैनाती हो गई है. घटना तब हुई जब किसान पिता खेत से लहसुन निकाल रहा रहा और बेटे को हाथ बंटाने को कहा तो नशे धुत बेटे ने पिता को डंडों से मार-मार कर मौत की नींद सुला दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
छतरपुर के ईशानगर थाना इलाके के पनोठा गांव में 65 साल के किसान पंचू कुशवाहा को उनके बेटे ने मामूली बात पर डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना को अंजाम बेटे ने तब दिया जब वह नशे की हालत में था. घटना के बाद से गांव में मातम छाया हुआ है.
कैसे हुई यह दर्दनाक घटना ?
दरअसल, यह मामला छतरपुर के ईशानगर थाना इलाके के पनोठा गांव के रगुनिया का है. यहां जब किसान पंचू कुशवाहा खेत में लहसुन निकाल रहे थे तभी किसान ने अपने बेटे रामकृपाल उर्फ गुल्लू से खेती में हाथ बंटाने की जिद की. बेटा काफी देर तक पिता को मना करता रहा और पिता पुत्र में कहा सुनी होने लगी. तभी नशे में धुत बेटे गुल्लू ने पिता पंचू कुशवाहा पर डंडों से वार कर दिया और इतने डंडे मारे की पिता की लहसुन के खेत में ही जान निकल गई. हत्या का आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया.
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घटना की जानकारी जब गांव और परिवार को लगी तो सभी मौके पर पहुंचे. पुलिस को सूचना दी गई फिर ईशानगर पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पूछताछ की गई तो घटना का पता चला. पुलिस ने शव को जिला अस्पताल में पोस्मार्टम के लिए भेजा है और आरोपी बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.
क्या बोले ASP
वहीं मामले में जब छतरपुर ASP आदित्य पटले से बात की गई तो उन्होंने बताया, "परिवारिक विवाद के चलते पिता की बेटे ने हत्या कर दी है, आरोपी अभी फरार है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है."