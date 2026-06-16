छतरपुर में उमड़ा आस्था का सैलाब, सोमवती अमावस्या पर गूंजे हर हर महादेव के जयकारे
देशभर में सोमवती अमावस्या के पर्व की धूमधाम, खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर में दर्शन को उमड़े भक्त. हर-हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा शिवालय
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 9:19 AM IST
छतरपुर: मध्य प्रदेश सहित देश भर में हर साल की तरह इस साल भी सोमवती अमावस्या का पर्व मनाया गया. सोमवती अमावस्या के दिन सोमवार को बहुत दुर्लभ संयोग भी बना है, ज्योतिष की गणना के अनुसार, 30 साल बाद मलमास और सोमवती अमावस्या का संयोग बना है, चंदेल कालीन खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर सहित देश भर के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा. भोले नाथ को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं और पुरुष बुंदेली गीत गाकर भक्ति में लीन है.
मतंगेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़
विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर ऐतिहासिक मतंगेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, सुबह 4 बजे से ही भक्तों का आगमन शुरू हो गया था, जो शाम तक जारी रहा है. श्रद्धालुओं ने मंदिर के पास बने प्राचीन शिवसागर तालाब में पवित्र स्नान कर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और मंदिर परिसर में दान-पुण्य किया.
हर-हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा शिवालय
सोमवती अमावस्या के अवसर पर परंपरा के अनुसार महिला और पुरुष श्रद्धालु बुंदेली भक्ति गीत गाते हुए मंदिर पहुंचे, जिससे पूरा क्षेत्र में भक्तिमय माहौल हो गया. मंदिर में दर्शन के लिए न केवल स्थानीय श्रद्धालु बल्कि पूरे बुंदेलखंड के लोग पहुंचे. इस दौरान हर-हर महादेव के जयकारे से शिवालय गूंज उठा.
चन्देल राजाओं ने कराया था मंदिर निर्माण
सोमवार सुबह से ही मतंगेश्वर में जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए भक्तों की लंबी लाइन देखी गई. महिलाएं ने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रहकर वट वृक्ष की पूजा कर परिक्रमा लगाई. बता दें कि खजुराहो का मतंगेश्वर महादेव मंदिर प्रमुख आस्था का केंद्र है. यह मंदिर चन्देलराजाओं द्वारा बनवाया गया था.
सोमवार भगवान शिव को समर्पित
पंडित सौरभ तिवारी बताते हैं, '' सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग बना है. इस बार ऐसा महासंयोग 30 साल बाद बना है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान-दान करने का महत्व है. सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना गया है, जो सोम यानी चंद्रमा को धारण किए हुए हैं. ऐसे में अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने और भगवान शिव की कृपा के लिए भोलेनाथ का अभिषेक, शिवजी के मंदिर में जाकर शुद्ध जल, शहद, घी, दूध, शक्कर से अभिषेक करें. बेलपत्र अर्पित करते हैं.''
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वहीं, खजुराहो थाना प्रभारी नंदकिशोर सोलंकी कहते हैं, ''सुबह 4 बजे से खजुराहो के मंदिर में भक्तों का आना शुरू हो गया था, जिसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि रखते हुए बल तैनात किया गया था.''