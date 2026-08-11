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छतरपुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कटा शव मिला, बेंगलुरु में जॉब, 28 लाख का पैकेज

छतरपुर में वर्क फ्रॉम होम कर रहे होनहार युवक की संदिग्ध हालात में मौत. रेलवे पटरी किनारे मिला शव. मनोज सोनी की रिपोर्ट.

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छतरपुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कटा शव मिला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 1:45 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर : शहर में एक होनहार युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. उसका शव छतरपुर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर ट्रैक के पास मिला. शहर के मशहूर व्यापारी के इंजीनियर बेटे की लाश रेलवे पटरी किनारे मिलने से सनसनी फैल गई. परिजनों का कहना है कि वह जिम जाने का कहकर घर से निकला था. जब काफी देर तक घर नहीं लौटा तो खोजबीन की गई. मुंबई में रहने वाले भाई ने लोकेशन से खोज कर परिजनों को सूचना दी.

वर्क फ्रॉम होम कर रहा था युवक

छतरपुर के जानेमाने साइकिल व्यवसायी राजेश अग्रवाल के इंजीनियर बेटे की घटना को सुनकर हर कोई हैरान रह गया. पूरे शहर में शोक को लहर दौड़ गई. व्यवसायी राजेश अग्रवाल के इंजीनियर बेटे ईशान अग्रवाल का बीते दिन ट्रेन की पटरी पर लाश मिलने के बाद परिवार सदमे में है. 28 साल का ईशान अग्रवाल बेंगलुरु में अच्छी कंपनी में जॉब करता था. ईशान के परिजन गौरव अग्रवाल ने बताया "वह बेंगलुरु में नौकरी करता था. पिछले दो-तीन महीने से छतरपुर के सिविल लाइन थाना इलाके के चौबे कॉलोनी में बने मकान में रहकर वर्क फ्रॉम होम कर रहा था."

ईशान के परिजन गौरव अग्रवाल (ETV BHARAT)

रेलवे पटरी किनारे मिला शव

पीड़ित परिजनों का कहना है कि जब वह काफी देर तक नहीं लौटा तो पता किया. आसपास पूछताछ करने के साथ ही रिश्तेदारी में बात की लेकिन कोई पता नही लगा. मुंम्बई में रहने वाले बड़े भाई ने लोकेशन ट्रेस कराई तो पता चला कि छतरपुर के सटई रोड के पास पटरी पर है. परिजनों ने वहां जाकर देखा तो ईशान मृत अवस्था में पड़ा हुआ था. परिजनों ने सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी. सिविल लाइन टीआई आषुतोष श्रोती मौके पर पहुंचे शव को कब्जे में लेकर जिला हॉस्पिटल भेजा.

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युवक की मौत के बाद सदमे में परिजन व रिश्तेदार (ETV BHARAT)

पोस्टमार्टम के बाद ही तस्वीर साफ होगी

जैसे ही ईशान की मौत की खबर शहर में फैली तो कई लोग पीड़ित परिजनों के घर पहुंचने लगे. अस्पताल में भी बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे. हर कोई इस घटना को लेकर शॉक्ड दिखा. शहर के संपन्न घराने के अलावा इतनी बड़ी कंपनी में मोटे वेतन पर काम करने वाले युवा की इस प्रकार मौत चौंकाने वाली है. टीआई अशुतोष श्रोती ने कहा " पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कुछ कह सकते हैं. फिलहाल परिजनों से पूछताछ की गई है." पुलिस इस बात की जांच कर रही है ईशान ने खुद जान दी है, या इसमें किसी प्रकार की साजिश है.

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