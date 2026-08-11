छतरपुर में सोते समय भाई बहन को जहरीले सांप ने डसा, दोनों की मौत
छतरपुर में सगे भाई बहन को सांप ने काटा दोनों की मौत, बहन 12 साल, जबकि भाई 18 साल का था. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 7:47 PM IST
छतरपुर: छतरपुर जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है जहां एक भाई और बहन को सांप ने अपना शिकार बना डाला. सांप ने पहले बहन को काटा फिर भाई को डस लिया. दोनों की मौत हो गई है.
जहरीले सांप ने सोते समय काट
छतरपुर जिले से 40 किलोमीटर दूर बमीठा थाना क्षेत्र के ग्राम अवधपुरा में घर के अंदर सो रहे भाई-बहन को एक जहरीले सांप ने सोते समय काट लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान नेहा कुशवाहा (12) और उसके भाई जीतेन्द्र कुशवाहा (18), पिता मनका कुशवाहा के रूप में हुई है.
क्या हुआ था
रात में दोनों भाई-बहन एक साथ सो रहे थे. इसी दौरान सांप ने दोनों के पैर में काट लिया. नेहा को सांप के काटने के बाद वह जाग गई और चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे परिजन भी जाग उठे और घटना की जानकारी लग गई. उसे तत्काल इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल छतरपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. नेहा के जागने के कारण परिजनों को उसके साथ हुई घटना का पता चल गया, लेकिन जीतेन्द्र गहरी नींद में सोता रहा ओर उसे भी सांप ने काट लिया था. बाद में उसकी हालत बिगड़ने पर घटना की जानकारी हुई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
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परिजन चन्द्रनगर निवासी नीलेश कुशवाहा ने बताया कि "जीतेन्द्र और नेहा दोनों साथ में सो रहे थे और दोनों के पैर में सांप ने काटा था. जीतेन्द्र के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जबकि नेहा के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है." घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, वहीं मामले में जब टीआई बाल्मीक चौबे से बात हुई तो उन्होंने बताया कि शवों को PM के लिए भेजा गया है.