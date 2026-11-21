मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने व गाय पालने वालों को हर माह एकमुश्त मिलेगी रकम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विदेशी दौरा रद्द कर सीधे छतरपुर के सिजई आश्रम पहुंचे और सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 7:35 PM IST
छतरपुर : छतरपुर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित सिजई गांव में परमानंद जी महाराज के आश्रम में सेवा और समर्पण का नजारा देखने को मिला. आश्रम में शनिवार को गरीब, निर्धन बेटियों का सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया. इसमें अलग-अलग समाजों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 75 जोड़ों ने वैदिक हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार एक-दूसरे का हाथ थामकर नए जीवन की शुरुआत की. समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विशेष रूप से शामिल हुए.
गाय पालने वाले को हर माह एक हजार मिलेंगे
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद वैवाहिक जीवन की मंगलकामना की. उन्होंने कहा "मैं अपना विदेश दौरा रद्द करके यहां आया हूं. ऐसे धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में शामिल होकर मन को आनंद की अनुभूति होती है. परमानंद जी महाराज का आश्रम केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां गौशाला और जनकल्याण से जुड़े अनेक कार्य हमेशा संचालित होते हैं. मैं आज घोषणा करता हूं कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वाले और गाय पालने वाले को एक हजार रुपये सरकार देगी."
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प्रत्येक नवदंपति को 55 हजार देने की घोषणा
मोहन यादव ने कहा "प्रत्येक त्योहार के पीछे कोई न कोई संदेश और जीवन मूल्य छिपा होता होता है. सरकार को भी उन त्योहारों में समाज के साथ सहभागी बनना चाहिए, जब पूरा समाज त्योहार मनाता है तो सरकार को भी उसमें शामिल होने से पीछे नहीं हटना चाहिए."
मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा से जुड़ी भारतीय परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा "पहले विश्वविद्यालयों में कुलपति शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन हमारी सरकार ने तीन वर्ष पहले कुलपति के स्थान पर कुलगुरु शब्द को प्रचलन में लाने का निर्णय किया."
इस दौरान सभी जोड़ों को उपहार के रूप में तमाम सामग्री आश्रम की ओर से भेंट की गई. मुख्यमंत्री ने शासन की ओर से 55 हजार प्रत्येक जोड़े को योजना के तहत दिए जाने की घोषणा की. कार्यक्रम में साध्वी ऋतंभरा जी भी पहुंची. इसके अलावा कई और संत भी पहुंचे. सभी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया.