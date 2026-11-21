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मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने व गाय पालने वालों को हर माह एकमुश्त मिलेगी रकम

छतरपुर के सिजई आश्रम में सामूहिक विवाह समारोह ( ETV BHARAT )

छतरपुर : छतरपुर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित सिजई गांव में परमानंद जी महाराज के आश्रम में सेवा और समर्पण का नजारा देखने को मिला. आश्रम में शनिवार को गरीब, निर्धन बेटियों का सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया. इसमें अलग-अलग समाजों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 75 जोड़ों ने वैदिक हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार एक-दूसरे का हाथ थामकर नए जीवन की शुरुआत की. समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विशेष रूप से शामिल हुए.

गाय पालने वाले को हर माह एक हजार मिलेंगे