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बुंदेलखंड का सिंघम! ट्यूशन पढ़ाने वाला किसान पुत्र बना DSP, अरविंद दांगी के खौफ से शहर छोड़ भागे गुंडे

छतरपुर के DSP अरविन्द्र दांगी का संघर्ष में गुजरा है बचपन, पढ़ाई के साथ करते थे जॉब, जनता करती है सम्मान. मनोज सोनी की रिपोर्ट.

si arvind dangi became dsp
SI से DSP बना किसान का बेटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 12:58 PM IST

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Updated : August 5, 2026 at 1:13 PM IST

4 Min Read
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छतरपुर: बुंदेलखंड हमेशा अपने गौरवशाली इतिहास, वीर योद्धाओं सहित होनहार युवाओं के लिए देश, दुनिया में मशहूर है. यहां की मिट्टी से हमेशा हीरे निकलते हैं. उन्हीं में से एक छतरपुर में पदस्थ किसान के बेटे DSP अरविन्द्र दांगी हैं. जो कड़ी मेहनत, संघर्ष के दम पर आज एसआई से टीआई फिर DSP बने हैं. जिनके पास कभी किताबों के लिए पैसे नहीं होते थे. आज गुंडे, बदमाश उनसे थरथर कांपते हैं और आम जनता सम्मान करती है.

SI से DSP बनने की कहानी, गांव में मनी दिवाली
छतरपुर जिले में पदस्थ छोटे से किसान के बेटे अरविन्द्र दांगी ने वह कर दिखाया जो कभी उनके गांव के लोग सोच भी नहीं सकते थे. आज पूरा गांव उन पर नाज कर रहा है. अरविन्द्र दांगी के DSP बनने पर गांव में दिवाली की तरह खुशियां मनाई गईं. दरअसल, छतरपुर जिले में पदस्थ साग़र जिले के केसली के रहने वाले अरविन्द्र दांगी एसआई से टीआई फिर DSP बन गए हैं. इससे पहले वह छतरपुर के मलहरा में थाना प्रभारी थे. DSP अरविन्द्र दांगी की कहानी हर उस युवा के लिए आज मिसाल बनी हुई है जो विपरीत हालातों में हार मान लेते हैं.

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पढ़ाई के साथ करते थे जॉब (ETV Bharat)

पढ़ाई के साथ करते थे जॉब
ईटीवी भारत से बात करते हुए अरविंद दांगी कहते हैं, ''मैंने अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए दूसरों के यहां काम किया. समय निकाल कर ट्यूशन पढ़ाया और एकाउटेंट का काम भी किया. उसी दौरान पिता के साथ खेतों में काम भी किया. लेकिन सपना वर्दी पहनने का था, इस लिए रोज सुबह 4 बजे उठकर अपनी तैयारी करता था. 1999 में मैं सब इंस्पेक्टर बन गया. इसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देश सेवा में जुट गया.

अरविंद दांगी बचपन से ही मेहनती और पढ़ने में होशियार थे. अरविंद दांगी के शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए साल 2013 में उन्हें सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनाया गया. अब वे पदोन्नत होकर 27 साल की नोकरी में डीएसपी बन चुके हैं. वर्तमान में अरविन्द्र दांगी छतरपुर जिले के अजाक थाने में DSP के पद पर पदस्थ हैं.

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अरविंद दांगी जिनके नाम से गुंडों ने छोड़ दिया शहर (ETV Bharat)

DSP अरविन्द्र दांगी ने भाई, बहन को पढ़ाया खुद भी पढे
छतरपुर में DSP के पद पर तैनात अरविंद दांगी के पिता नारायण सिंह दांगी पेशे से किसान थे. जो खेती, किसानी कर परिवार का भरण पोषण करते थे. माता श्रीमती शकुन देवी हमेशा अरविंद को आगे बढ़ने और पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करती थीं. पांच भाई-बहनों में सबसे बड़े होने के कारण अरविंद पर बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारियां भी बड़ी थीं. पढ़ाई के साथ-साथ खेतों में अपने पिता के काम में हाथ भी बंटाते थे. नौकरी के साथ वह भाई बहन को भी पढ़ाते थे. DSP अरविन्द्र दांगी के भाई अरुण, अनुरूद्ध, अनुराग और बहन प्रीति आज भी भाई को पिता समान मानते हैं.''

गुंडे, बदमाश थरथर कांपते, जनता करती है सम्मान
छतरपुर जिले के व्यापारी लाल चंद लालवानी कहते हैं, ''अरविन्द्र दांगी का दबदबा ऐसा है कि गुंडे, बदमाश उनके नाम से थरथर कांपते हैं. गुंडे, बदमाशों ने डर के कारण शहर छोड़ दिया है. व्यापारी, आम जनता हमेशा उनका सम्मान करती है. आज पूरे शहर को उनके DSP बनने पर खुशी हो रही है.

क्या कहते हैं DSP अरविन्द्र दांगी
छतरपुर में पदस्थ अरविन्द्र दांगी ने बताया, ''मेरे पास मात्र 7 एकड़ जमीन है, हम पांच भाई बहन सभी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी. पैसे नहीं होते थे तो कभी ट्यूशन पढ़ाया, कभी एकाउटेंट का काम किया, फिर उससे किताबें खरीदी और पढ़ाई की. वर्दी पहनने का जो सपना था वह पूरा हो गया. आज DSP हूं. लोगों से यही कहूंगा कि, अगर कोई गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसकी मदद जरूर करो और मेहनत इतनी ईमानदारी से करो कि सफलता शोर मचा दे.''

Last Updated : August 5, 2026 at 1:13 PM IST

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