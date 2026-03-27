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छतरपुर में रामनवमी पर शोभायात्रा में सबसे आगे तलवारों से करतब दिखाती 2 हजार बेटियां

श्री रामनवमी पर छतरपुर में नारी शक्ति ने किया शक्ति प्रदर्शन. इससे पहले रामलीला मैदान में भगवान के 10 रूपों का मंचन.

Chhatarpur ram navmi celebration
तलवारों से करतब दिखाती रानी लक्ष्मी बाई के रूप में बेटियां (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 7:02 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर : श्री रामनवमी पर शुक्रवार को छतरपुर शहर राममय हो गया. शहर में रामनवमी का उत्सव भव्य रूप में मनाया जाता है. इसकी तैयारियां 15 दिन पहले से चल रही थीं. पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया. भगवान श्रीराम जन्म की लीला का आयोजन किया गया.

रामलीला मैदान में श्री राम के जन्म के बाद भव्य शोभायात्रा निकाली गई. दोपहर से शुरू हुआ भव्य चल समारोह पहले चौक बाजार पहुंचा. शोभायात्रा में महिलाएं, पुरुष, बच्चे से लेकर हर उम्र के लोग शामिल हुए और लोग जगह-जगह शोभायात्रा का स्वागत कर शामिल होते चले गए.

भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाया (ETV BHARAT)

लड़कियों की तलबारबाजी आकर्षण का केंद्र

शोभायात्रा के दौरान भगवान की झाकिया भी निकाली गईं, जिसमें 2000 लड़कियों द्वारा शोभायात्रा के आगे तलवारबाजी के करतब दिखाए गए. महिला शक्ति द्वारा ढोल, मरीजा, झंझार बजाकर शोभायात्रा की शोभा बढ़ाई गई. चल समारोह के शुरू होते ही पूरा शहर अयोध्या की तरह दिखाई देने लगा. पूरा शहर इस दौरान बंद रहा. पिछले 20 सालों से छतरपुर में भव्यता के साथ श्री रामनवमी मनाई जा रही है.

छतरपुर में शोभायात्रा में दिखी नारी शक्ति (ETV BHARAT)

इस बार भी उत्साह अपने चरम पर दिखाई दिया. शोभायात्रा में कई झाकियां भी शामिल हुईं, जो आकर्षण का केंद्र रहीं. मलखंभ और अखाड़ों का प्रदर्शन दर्शकों को रोमांचित करता रहा. शहर के युवक-युवतियां भगवा ध्वज लेकर चल रही थीं. इस दौरान प्रताप नवयुवक संघ द्वारा निर्मित भगवान गजानन की झांकी निकाली गई तो भक्तों ने रथ के आगे लगाई झाड़ू लगाई.

Chhatarpur ram navmi celebration
छतरपुर के रामलीला मैदान में श्रीराम का जन्म (ETV BHARAT)

शहर में जगह-जगह भव्य स्वागत

श्री रामनवमी की शोभायात्रा में सबसे पीछे भगवान श्रीराम का दिव्य रथ मौजूद था. इसमें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की दिव्य प्रतिमाएं पुष्पों की सजावट के साथ मौजूद थीं. रथ के आगे रामभक्त पुष्पेंद्रप्रताप सिंह और उनकी टीम ने झाडू लगाकर रथ का मार्ग को प्रतीकात्मक रूप से साफ किया. इसी तरह कई युवाओं ने रथ को खींचकर गल्लामंडी से पूरे शहर का भ्रमण कर वापस चौक बाजार के राम दरबार पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी निभाई.

Chhatarpur ram navmi celebration
भगवान के 10 रूपों का मंचन किया गया (ETV BHARAT)

विष्णु भगवान का मंचन करने वाले प्रांजल दीक्षित ने बताया "आज राम जन्म की लीला का मंचन हुआ. रावण के अत्याचार से देवी-देवता, मानव सभी परेशान थे. इसलिए भगवान श्री राम ने जन्म लिया." पेशे से वकील व रावण का किरदार करने वाले गणेश साहू बताते हैं "पृथ्वी पर रावण का अत्याचार, पापाचार, अनाचार बढ़ गया था. इसलिए भगवान को जन्म लेना पड़ा."

भीषण गर्मी के बाद भी झूमते रहे श्रीराम के भक्त

इतनी भीषण गर्मी के बावजूद भी रामभक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ. डीजे-बैंड बाजों की धुन पर थिरकते युवाओं का उत्साह देखने लायक था. जगह-जगह फूल बरसाकर शोभायात्रा का स्वागत किया गया. जल-पान की कदम-कदम पर व्यवस्था थी. चौक बाजार से होते हुए शोभायात्रा महल तिराहा, छत्रसाल चौक, चौबे तिराहा, बस स्टैंड से होते हुए चौक बाजार पहुंची, जहां आरती के साथ समापन हुआ.

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पेशे से वकील व रावण का किरदार करने वाले गणेश साहू (ETV BHARAT)

श्री राम के जन्म से पहले छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल, SP अगम जैन सहित अतिथियों ने भारत माता और भगवान विष्णु की आरती की. आयोजन की सुरक्षा को लेकर शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही.

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