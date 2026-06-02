मैंने किया है अपने पति का कत्ल, ससुराल बुलाकर डंडों से पीटकर, थाने पहुंच बोली पत्नी
छतरपुर में महिला पर पति की हत्या का आरोप, हत्या के बाद खुद सरेंडर करने थाने पहुंची आरोपी पत्नी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 1:28 PM IST
छतरपुर : छतरपुर शहर में एक दिल दहलाने बाली घटना सामने आई है. यहां एक पत्नि ने ही अपने पति को ससुराल बुलाकर मौत की नींद सुला दिया और खुद थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया. घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव को अपने कब्जे में ले लिया है.
पत्नी पर पति को डंडों से पीटकर हत्या करने का आरोप
छतरपुर जिला मुख्यालय के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शिवनगर कॉलोनी में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली और सनसनीखेज वारदात सामने आई है. आरोप है कि यहां पारिवारिक कलह और गंभीर आपसी विवाद के चलते एक पत्नी ने अपने ही पति की डंडे से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी. इस खूनी वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और सनसनी फैल गई.
हत्या के बाद खुद सरेंडर करने थाने पहुंची आरोपी महिला
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला बिना डरे खुद सीधे सिविल लाइन थाने पहुंच गई और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. महिला को इस हाल में थाने पहुंचा देख पुलिस कर्मी भी दंग रह गए. सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारी बल के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है.
क्या है पूरा मामला
दरसल, शिवनगर कॉलोनी में रहने वाली नीलम कुशवाहा का विवाह 12 साल पहले गुलगंज थाना इलाके के अंगोर में दीनदयाल कुशवाहा से हुआ था. उनके 2 बच्चे भी हुआ और धीरे धीरे परिवारिक विवाद बढ़ने लगा. पत्नी आये दिन मायके छतरपुर में रहती थी, पति लेने आता तो विवाद हो जाता था. बीते दिन जब पति दीनदयाल पत्नी को लेने आया तो विवाद शुरू हो गया. पत्नी ने पति को डंडों से इतना पीटा की पति की मौके पर ही मौत हो गई.
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घटना के बाद महिला सीधे सिविल लाइन थाने पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी देकर सरेंडर कर दिया. इसके बाद थाना प्रभारी आशुतोष श्रोत्रिय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. दंपती के दो छोटे बच्चे हैं. पिता की मौत और मां के पुलिस हिरासत में जाने के बाद दोनों बच्चों के सामने बड़ा पारिवारिक संकट खड़ा हो गया है. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.
वहीं, मामले में सिविल लाइन टीआई आशुतोष श्रोती ने बताया "पत्नी को हिरासत में ले लिया है, पति के शव को PM के लिए भेजा है. मामले की जांच की जा रही है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं और आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल परिवारिक विवाद लग रहा है."