छतरपुर के 900 साल पुराने मंदिर में दिवाली पर होती तंत्र विद्या, अमावस्या की स्याह रात में जगते हैं तपस्वी

छतरपुर के 900 साल पुराने मंदिर में दिवाली पर होती तंत्र विद्या (ETV Bharat)

इस मंदिर में विराजे गणेश जी का अष्टभुज रूप अत्यंत दुर्लभ है. आमतौर पर गणेश जी का चतुर्भुज स्वरूप ही अधिकतर मंदिरों में देखा जाता है, लेकिन यहां 8 भुजाओं में विभूषित यह स्वरूप सिद्धि, साधना और शक्ति का प्रतीक माना जाता है. विद्वानों के अनुसार यह रूप तांत्रिक परंपरा से जुड़ा हुआ हो सकता है, जहां गणपति को रक्षक और विघ्नहर्ता के साथ-साथ साधना के प्रमुख द्वारपाल के रूप में भी पूजा जाता है. बुजुर्गों के अनुसार, यह मंदिर करीब 900 साल पुराना है और इसकी स्थापना किसी सिद्ध पुरुष द्वारा की गई थी.

छतरपुर: दीपावली की जगमगाती रातों में जब पूरा गांव रोशनी से नहाया होता है, तब कर्री ग्राम का प्राचीन शिव मंदिर एक अलग ही आभा से चमकता है. यह स्थान सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि रहस्य, साधना और अद्भुत शक्ति का स्रोत भी माना जाता है. यहां विराजमान हैं दुर्लभ अष्टभुजी गणेश, जिनका यह रूप तांत्रिक साधना से गहराई से जुड़ा माना जाता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां दीपावली के दिन तंत्र विद्या होती है.

आपने शिव मंदिर में देखा होगा की नंदी शिवलिंग के सामने विराजमान रहते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है. यहां नंदी महाराज शिवलिंग के सामने नहीं, बल्कि पीछे विराजमान हैं. यही इस मंदिर की विशेषता भी है. यह व्यवस्था सामान्य शैव परंपरा से अलग है, जहां नंदी सदैव शिवलिंग के सामने स्थित होते हैं. जानकारों का मानना है कि इस तरह से नंदी और शिवलिंग की स्थिति से इस बात का संकेत करती है कि प्राचीन समय में यह स्थान पारंपरिक पूजा स्थल न होकर एक गुप्त तांत्रिक साधना का केंद्र रहा होगा.

शिवलिंग के पीछे स्थित है नंदी (ETV Bharat)

दीपावली की रात जागती है साधना

मंदिर परिसर में ॐ का प्रतीक, एक छोटा नंदी और कई प्राचीन शिलामूर्तियां स्थापित हैं. ये सभी तत्व इस स्थान की आध्यात्मिकता को और भी गहराई देते हैं. ऐसी संरचनाएं यह दर्शाती हैं कि यहां सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि शक्तिशाली साधनाएं भी की जाती रही होंगी. ग्रामीणों का कहना है कि दीपावली की रात इस मंदिर में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है. कुछ लोग तो इसे शक्ति स्पंदन कहते हैं. उनका कहना है कि मानो कोई अदृश्य साधना अब भी यहां सक्रिय है.

900 साल पुराना है मंदिर (ETV Bharat)

'दीवापली के दिल अलग रहता है वातावरण'

दीपावली के अवसर पर यह मंदिर केवल पूजा-पाठ का केंद्र नहीं रहता, बल्कि रहस्य और आध्यात्मिक जिज्ञासा का स्थान बन जाता है. कर्री गांव के लोगों का कहना है कि इस दौरान यहां का वातावरण सामान्य दिनों और बाकी मंदिरों से अलग रहता है. यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि भारतीय तांत्रिक परंपरा के गूढ़ रहस्यों को भी समेटे हुए है. मंदिर के पुजारी बबलू प्रसाद बताते हैं कि "यह करीब 900 साल पुराना मंदिर है. यहां दीपावली के दिन आज भी तंत्र क्रियाए हैं."