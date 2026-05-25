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भीषण गर्मी में लू के साथ नौतपा का कॉकटेल, प्रशासन का अलर्ट- दोपहर में अनावश्यक न निकलें

छतरपुर में भीषण गर्मी ने लोगों की हालत खराब की ( ETV BHARAT )