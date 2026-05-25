भीषण गर्मी में लू के साथ नौतपा का कॉकटेल, प्रशासन का अलर्ट- दोपहर में अनावश्यक न निकलें
पूरे बुंदेलखंड में झुलसाने वाली गर्मी का कहर. सड़कों और बाजारों में सन्नाटा. सावधान रहें क्योंकि छतरपुर में पारा जा सकता है 48 पार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 6:51 PM IST
छतरपुर : छतरपुर और आसपास के जिलों में भीषण गर्मी और हीटवेव का कहर है. ऐसे में लोग परेशान थे ही और अब सोमवार से नौतपा ने भी एंट्री कर ली, इससे मौसम और खतरनाक हो गया है. जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा है कि पारा 48 पार भी हो सकता है. प्रशासन ने दोपहर में अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है. प्रशासन ने अलर्ट करते हुए कहा 12 से 4 बजे तक घरों से ना निकलें.
छतरपुर में पारा रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा
छतरपुर में इन दिनों गर्मी जानलेवा साबित हो रही है. सूर्य भगवान आग उगल रहे हैं. अब नौतपा ने भी सूरज का साथ देना शुरू कर दिया है, जिससे मौसम और खतरनाक हो गया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार "इस साल नौतपा के दौरान सूर्यदेव के तीखे तेवर लोगों को झुलसाएंगे. आने वाले दिनों में छतरपुर सहित कई इलाको में पारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए 48 डिग्री सेल्सियस पार हो सकता है. पिछले 24 घंटे के दौरान दिन के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का उछाल दर्ज किया गया."
फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं
बीते दिन खजुराहो, नौगाव का पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. पिछले एक, दो दिन से आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही देखी जा रही है. मौसम विभाग के अधिकारी आरएस परिहार कहते हैं "अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है. ये बादल केवल उमस को बढ़ाएंगे, जिससे गर्मी और ज्यादा बेचैन करने वाली हो जाएगी. नौतपा शुरू हो चुके हैं. लू की रफ्तार तेज होगी."
भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के कारण बाजार भी चौपट हो गया. व्यापारी हाथ पर हाथ रखकर दुकानों पर तौलिया कसे ग्राहकों के इंतजार में बैठे हैं. लेकिन ग्राहक घरों से नहीं निकल रहे. दोपहर से ही बाजारों में सन्नाटा पसर जाता है.
सिर में तौलिया बांधकर बैठे दुकानदार
मौसम विभाग के अधिकारी आरएस परिहार बताते हैं "नौतपा शुरू हो चुके हैं. सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम हो जाती है. इसके शुरुआती 9 दिनों को 'नौतपा' कहा जाता है. इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे मैदानी इलाकों के पथरीले और चट्टानी क्षेत्रों में तापमान तेजी से बढ़ता है. इसलिए अभी तापमान 48 तक पहुंचने की संभावना बनी हुई है." हार्डवेयर व्यापारी राधे शुक्ला कहते हैं "इतनी तेज लू चल रही है कि सिर में तौलिया कसकर दुकान में बैठना पड़ रहा है. बाजार में सन्नाटा है."
बाजार में सन्नाटा, व्यापार ठप
व्यापारी कल्लू मोर बताते हैं "भीषण गर्मी पड़ रही है. मोबाइल पर रोज अलार्म बजता है. मार्केट से ग्राहक गायब हैं." खजुराहो नगरपरिषद के CMO बसंत चतुर्वेदी कहते हैं "प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि दोपहर 12 से 4 बजे तक घर से तभी निकलें, जब जरूरी काम हो. तौलिया जरूर लगाकर निकलें और पानी पर्याप्त पीते रहें. मौसम विभाग ने सोमवार को नौगांव का तापमान 46.8 डिग्री दर्ज किया."
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देवास के कुछ इलाकों में बारिश
देवास के पुंजापुरा क्षेत्र में मौसम का मिजाज दोपहर से बदल गया. सोमवार सुबह हल्के बादल छाए और हल्की बारिश हुई. इससे तेज उमस हो गई. देवास जिले के बागली के पुंजापुरा, उदयनगर, धोभिघट्ट, चापड़ा में आधा घंटा बारिश हुई.