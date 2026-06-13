ETV Bharat / state

बुंदेलखंड की धरती में कच्चा तेल! वैज्ञानिक का दावा- मेरी मशीन 10000 मी. गहराई से निकाल लेगी पेट्रोल

पेट्रोल का पता लगाने विकसित की मशीन कॉस्मिक ऊर्जा तरंग प्रौद्योगिकी पर लंबे समय से शोध के बाद छतरपुर निवासी संतोष कुमार द्विवेदी ने विशेष उपकरण विकसित करने का दावा किया है. जिनके जरिए भूमिगत पेट्रोलियम पदार्थों के सटीक स्थान का पता लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं, इस तकनीक के माध्यम से जमीन के अंदर मौजूद पेट्रोलियम पदार्थों की सही मात्रा का भी आकलन किया जा सकता है.

छतरपुर के खोजकर्ता का दावा बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के रहने वाले संतोष कुमार द्विवेदी ने एक बड़ा दावा किया है. भारत को पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बेहद चौंकाने वाली बात कही है. शोधकर्ता ने ऐसी तकनीक विकसित करने की बात कही है जो जमीन के अंदर छिपे तेल के भंडार का सटीक पता लगा सकती है.

छतरपुर: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए देशवासियों से पेट्रोल-डीजल का सीमित इस्तेमाल करने की अपील की थी. अब इस कमी को दूर करने के लिए छतरपुर के एक खोजी वैज्ञानिक ने बुंदेलखंड सहित देश के कई हिस्सों में पेट्रोलियम पदार्थों और कच्चे तेल जमीन में होने के दावे किए हैं. इस दावे को साबित करने के लिए खोजकर्ता संतोष कुमार द्विवेदी ने देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र और मंत्री को कलेक्टर के माध्यम से आवेदन दिया है.

Chhatarpur (ETV Bharat)

शोधकर्ता ​संतोष कुमार द्विवेदी ने ETV भारत के संवाददाता मनोज सोनी से बात करते हुए बताया कि, ''वे इस तकनीक और मसले को लेकर पिछले 25 सालों काम कर रहे हैं.'' उनका दावा है कि, ''यदि सरकार उनके द्वारा विकसित किए गए उपकरणों का उपयोग करती है, तो देश के भीतर ही बड़े पैमाने पर भूमिगत पेट्रोलियम पदार्थों की खोज की जा सकती है. इससे भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता खत्म होगी और देश पेट्रोलियम के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकता है.''

कैसे काम करते हैं उपकरण

शोधकर्ता संतोष कुमार द्विवेदी बताते हैं कि, ''इस काम को वह पिछले 25 सालों से कर रहे हैं. जो मशीनें हमने बनाई है वह 5000 से 10000 मीटर की गहराई तक पेट्रोलियम पदार्थों, कच्चे तेल का आसानी से पता लगा सकती है.'' संतोष कुमार ने सबसे पहली मशीन 2012 में विकसित की थी. उन्होंने बताया कि, ''तत्कालीन जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने उनके निवेदन को स्वीकार कर सबसे पहले भीम कुंड के पास 2 बोर करवाये थे. जहां असीमित पानी निकला था. उसके बाद 2017 में मेरी मशीनों को गर्वमेंट ने ऑफिशियल तौर पर लेना शुरू किया था. मेरी मशीनों को टेस्ट करवाया गया था. जो विदेशी मशीनों को पीछे छोड़कर 100 प्रतिशत सही पाई गई थी.''

खोजकर्ता ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को लिखा लेटर (ETV Bharat)

भारत में कहां है कच्चा तेल

संतोष कुमार द्विवेदी कहते हैं, ''मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के हटा, दमोह, उमरिया, शहडोल के बीच के इलाकों में गैस और पेट्रोलियम के कुछ भंडार पाए जाने की संभवना है. देश के अन्य राज्यों में 10 से 15 लाख प्रतिदिन के भंडार उपलब्ध है. जिसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट के साथ सबसे बड़े भंडार समुद्रीय इलाकों में हैं.''

पेट्रोल का पता लगाने वाली मशीन विकसित की (ETV Bharat)

जमीन की 10000 गहराई में सर्च करने की क्षमता!

शोधकर्ता संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया, '' वह कॉस्मिक ऊर्जा तरंग प्रौद्योगिकी पर लंबे समय से शोध कर रहे हैं. अब उनका शोध पूरा हो चुका है, जो मशीनों बनाई हैं वह जमीन के नीचे से लेकर डेढ़ से 2 किलोमीटर के इलाके को सर्च करती हैं. जमीन के 5 हजार से लेकर 10 हजार तक गहराई में पेट्रोलियम पदार्थों, कच्चे तेल का आसानी से पता लगा सकती है. भारत सरकार एक बार मेरी मशीन पर काम करके देख ले, फिक उन्हें मशीनों पर यकीन हो जाएगा. यही मेरे लिए सबसे बड़ा रिजल्ट होगा. मेरे पास आज कई मशीने हैं जो मैंने खुद बनाई हैं. जिसमें पेट्रोलियम से लेकर सब कुछ खोजा जा सकता है.''