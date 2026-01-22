ETV Bharat / state

स्कूल परिसर में स्ट्रीट डॉग्स घुसा तो जिम्मेदारी प्रिंसिपल की, छतरपुर DEO का आदेश

छतरपुर जिले के सरकारी स्कूलों में जब बच्चे मिडडे मील लेते हैं तब स्ट्रीट डॉग्स आ जाते हैं. स्ट्रीट डॉग्स कई बार बच्चों पर हमला कर देते हैं. इससे स्कूलों में बच्चे दहशत में रहते हैं. देखने में आया कि गौरिहार जनपद की शाला कंदैला में जब बच्चे दोपहर का भोजन करते हैं तो उनके खाने के पास डॉग्स का डेरा लगा रहता है. डॉग्स से बच्चो की सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए छतरपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने ये आदेश जारी किया है.

छतरपुर : स्कूलों में स्ट्रीट डॉग्स की निगरानी के लिए शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्य और प्रधानाध्यापक को तैनाती के आदेश दिए हैं. जिला शिक्षा अधिकारी का ये आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है. विद्यालय परिसर में स्ट्रीट डॉग्स का प्रवेश रोकने के लिए ये आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है "विद्यालय स्तर पर एक दल का गठन किया जाए, जो प्रतिदिन स्ट्रीट डॉग्स की मॉनिटरिंग करेगा."

ये आदेश छतरपुर जिले के सभी शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों के लिए लागू होगा. जिला शिक्षा अधिकारी अरुण शंकर पांडे का कहना है "इस कदम से बच्चों के साथ होने वाली किसी भी घटना को टाला जा सकता है. आदेश में साफ लिखा है "स्ट्रीट डॉग्स स्कूल परिसर में घूमने से बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है." इसी आशंका को देखते हुए विद्यालय प्रमुखों को विशेष सतर्कता बरतने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

छतरपुर जिला शिक्षाधिकारी का आदेश (ETV BHARAT)

स्कूल परिसर की सुरक्षा के लिए टीम गठित होगी

आदेश के अनुसार "कोई भी आवारा जानवर स्कूल परिसर में प्रवेश करेगा तो इसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होगी. प्रिंसिपल इसके लिए प्यून और टीचर्स की ड्यूटी लगा सकते हैं. जिले के सभी विद्यालय को अपने स्तर पर एक विशेष निगरानी दल का गठन करना होगा, यह दल रोजाना स्कूल परिसर का निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कैंपस पूरी तरह से सुरक्षित और डॉग्स से मुक्त है."

स्कूल परिसर की सुरक्षा करेगी टीम

आदेश में लिखा है कि स्कूल में गठित की गई टीम द्वारा नियमित मॉनिटरिंग और निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए. जिला शिक्षा अधिकारी अरुण शंकर पांडे का कहना है "हाल ही में कई घटनाएं सामने आई हैं कि स्कूल परिसर में जहां बच्चे बैठते हैं या घूमते हैं, वहां स्ट्रीट डॉग्स आ जाते हैं."