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छतरपुर के सरकारी स्कूल में गिरा छत का प्लास्टर, मलबे में दबे कुर्सी-टेबल, सहम उठे बच्चे

छतरपुर के सरकारी स्कूल में गिरा छत का प्लास्टर ( ETV Bharat )

छतरपुर: लवकुश नगर में सरकारी स्कूल की जर्जर छत का प्लास्टर अचानक भरभरा कर गिर गया. घटना की जानकारी लगते ही शिक्षकों और बच्चों में हड़कंप मच गया. घटना लवकुशनगर क्षेत्र के टहनगा संकुल अंतर्गत पठा गांव के हाई स्कूल की है. जानकारी लगते ही अधिकारी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी.

भरभराकर गिरा क्लास की छत का प्लास्टर