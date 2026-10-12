छतरपुर के सरकारी स्कूल में गिरा छत का प्लास्टर, मलबे में दबे कुर्सी-टेबल, सहम उठे बच्चे
छतरपुर के सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा टला, क्लास में अचानक भरभराकर गिरा छत का प्लास्टर, शिक्षकों और बच्चों में मंचा हड़कंप. रिपोर्ट-मनोज सोनी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 5:19 PM IST
छतरपुर: लवकुश नगर में सरकारी स्कूल की जर्जर छत का प्लास्टर अचानक भरभरा कर गिर गया. घटना की जानकारी लगते ही शिक्षकों और बच्चों में हड़कंप मच गया. घटना लवकुशनगर क्षेत्र के टहनगा संकुल अंतर्गत पठा गांव के हाई स्कूल की है. जानकारी लगते ही अधिकारी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी.
भरभराकर गिरा क्लास की छत का प्लास्टर
छतरपुर जिले के कई सरकारी स्कूलों की हालत आज भी जर्जर बनी हुई है. बच्चे जान हथेली पर रखकर शिक्षा लेने को मजबूर हैं. छतरपुर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर लवकुश नगर अनुविभाग के एक सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा होते-होते बच गया. बिल्डिंग की छत का प्लास्टर ऐसे गिरा की क्लास ने रखी हुई कुर्सी और टेबल दब गईं. 15 मिनिट बाद जब क्लास में बच्चे पहुंचे तो नजारा देख कर दंग रह गए.
बच्चों ने शिक्षकों को सूचित किया तो तत्काल शिक्षक क्लास में पहुंचे और मामले की जानकारी जिले के ब्लॉक शिक्षा केंद्र अधिकारी (BRC) अरुण शंकर पांडे को दी. BRC ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम को मौके पर भेजा है. वहीं, BRC अरुण शंकर पांडे कहते हैं, ''घटना तब हुई जब क्लास शुरू नहीं हुई थी. यह एक बड़ी घटना होने से बच गई. जिले के जो भी जर्जर स्कूल हैं वहां के शिक्षकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं.''
चलती क्लास में हादसा होता तो कौन लेता जिम्मेदारी
उन्होंने कहा कि, ''जर्जर स्कूल भवन में क्लास ना लगाएं. करीब 15 से 20 नई बिल्डिंग बनाई गई हैं. कई जगह अभी भी काम चल रहा है.'' वहीं, गांव के रहने वाले बाबू लाल कहते हैं, ''अगर यह हादसा कही क्लास लगने के दौरान होता तो बड़ी घटना हो सकती थी. तब इसका जिम्मेदार कौन होता. शिक्षा विभाग के अधिकारियो को जर्जर भवन में स्कूल नहीं लगाना चाहिए. घटना के बाद से गांव के लोगों में काफी आक्रोश पनप रहा है. गांव के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं.''
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स्थानीय निवासी रामू तिवारी ने बताया कि, "इस सरकारी स्कूल में लगभग 148 बच्चे पढ़ते हैं. सुरक्षा से जुड़े इस मामले में स्कूल भवन का तत्काल निरीक्षण कराना, शेष जर्जर हिस्से को सुरक्षित करना और बच्चों की पढ़ाई के लिए सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है. राहत की बात यह है कि हादसे के दौरान क्लास नहीं लगी थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था.''
जल्द बनाए जाएंगे नए स्कूल भवन
मामले में शिक्षा विभाग के जिला सहायक संचालक आरपी प्रजापति कहते हैं, ''पिछली साल कुछ जर्जर भवन गिराए गए थे. नए भवनों के लिए राशि जारी हुई है. जल्द ही टेंडर प्रक्रिया होगी और नए भवन बनाये जायेंगे.''