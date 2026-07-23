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छतरपुर का पेड़ वाला स्कूल: भवन मलबे में तब्दील, पेड़ के नीचे बच्चों की पाठशाला

स्कूल भवन मलबे में तब्दील, पेड़ के नीचे बच्चों की पाठशाला ( ETV BHARAT )