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छतरपुर का पेड़ वाला स्कूल: भवन मलबे में तब्दील, पेड़ के नीचे बच्चों की पाठशाला

छतरपुर के भगौरा का सरकारी स्कूल बरगद के सहारे संचालित. भीषण गर्मी हो बारिश, बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर.

Chhatarpur School under tree
स्कूल भवन मलबे में तब्दील, पेड़ के नीचे बच्चों की पाठशाला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 1:58 PM IST

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Updated : July 23, 2026 at 2:40 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर : छतरपुर जिले के कई गांवों में सरकारी स्कूलों के पास भवन नहीं हैं. कुछ स्कूल जर्जर भवनों में चल रहे हैं. छतरपुर से 80 किलोमीटर दूर भगौरा गांव में का प्राथमिक विद्यालय का भवन दो साल पहले प्रशासन ने जमींदोज करवा दिया था. क्योंकि भवन बेहद जर्जर था. अब यहां सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5 वीं तक के सभी बच्चों को भवन नहीं होने के कारण बरगद के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठाया जाता है. मौसम कोई भी हो चाहे भीषण गर्मी हो भारी बारिश, बच्चे यहीं पर पढ़ाई करते हैं.

तेज बारिश होते ही स्कूल की छुट्टी

जब आसमान में काले बादल छाते तो पेड़ वाले स्कूलों में आपातकालीन छुट्टी घोषित कर दी जाती है. बारिश शुरू होते ही बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो जाती है, क्योंकि न तो उनके सिर पर छत है और न ही किताबों को भीगने से बचाने का कोई साधन. स्कूल के पास सिर्फ एक छोटा सा जर्जर कमरा बचा है. इसमे स्कूल की सामग्री रखी रहती है या कभी इमरजेंसी में बच्चों को एक ही कमरे में ठूंस दिया जाता है.

शिक्षा विभाग के सहायक संचालक आरपी प्रजापति (ETV BHARAT)

चंदला इलाके में भी कई सरकारी स्कूल ऐसे है जहां पहुंचने के लिए कोई पक्की रोड नहीं है. छनिया सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र पगडंडी से होते हुए स्कूल जाते हैं. यहां बारिश के मौसम पहुंच मार्ग बंद हो जाता है.

कई जर्जर भवन गिराए, नए नहीं बने

छतरपुर जिले में पिछले 2 सालों में 76 सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन गिराए गए. वहीं, केवल अभी तक 25 भवन बन सके हैं. आज भी 51 सरकारी स्कूल भवनविहीन हैं, जो या तो किराए के कमरों में लग रहे हैं या आंगनवाड़ी या फिर खुले आसमान के नीचे. जिले के 24 स्कूलों को पैसा मिलने के बाद काम शुरू नहीं हुआ, वहीं जिले के 27 प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं जो आज भी शासकीय स्वीकृति के लिए फाइलों में अटके हैं.

Chhatarpur School under tree
छतरपुर के भगौरा का सरकारी स्कूल मलबे में तब्दील (ETV BHARAT)

किराये के भवन में लगवाएंगे स्कूल

जिला शिक्षा केन्द्र अधिकारी अरुण शंकर पांडे कहते हैं "पहली किस्त जारी कर दी गई है. शाला प्रबंधन समितियों से काम शुरू कराया गया है. राजनगर व छतरपुर ब्लॉक के कुछ क्षेत्रों में काम शेष बचे हैं. जल्द निर्माण पूरा होगा. खुले आसमान या पेड़ के नीचे लग रहे स्कूल आगनवाड़ी या किराए के भवन में शुरू करवाए जाएंगे." शिक्षा विभाग के सहायक संचालक आरपी प्रजापति का कहना है "जिन भवनविहीन स्कूलों को आंगनवाड़ी केंद्रों में लगाने के निर्देश दिए हैं. मैं खुद ऐसे स्कूलों की मॉनीटरिंग कर रहा हूं."

Last Updated : July 23, 2026 at 2:40 PM IST

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