छात्रावास के किचन में कलेक्टर की दस्तक, गंदगी देख भड़के, हॉस्टल वार्डन पर गिरी गाज

छात्रावास के किचन में कलेक्टर की दस्तक, गंदगी देख भड़के, हॉस्टल वार्डन पर गिरी गाज
छतरपुर में दमोह की फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र वाली शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई, जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच-पड़ताल के बाद किया बर्खास्त. रिपोर्ट- मनोज सोनी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 4:41 PM IST
छतरपुर: जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर हरपालपुर इलाके में स्थित अनुसूचित जाति छात्रावास में व्यवस्थाओं की बदहाली और दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने कड़ा एक्शन लिया है. कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षक इंद्रपाल अहिरवार को शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही, अव्यवस्था और अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
मौके पर निपटे अधीक्षक
प्रशासन को लंबे समय से छात्रों द्वारा भोजन की खराब गुणवत्ता, परिसर में पसरी गंदगी और अधीक्षक की लगातार गैर-मौजूदगी को लेकर शिकायतें मिल रही थीं, जिसको लेकर शुक्रवार को कलेक्टर मृणाल मीणा ने हॉस्टल के अंदर घुसकर जांच पड़ताल की. इस दौरान किचन के अंदर गंदगी देखी तो भड़क गए और अधीक्षक को मौके पर ही निलंबित कर दिया.
पोषणयुक्त भोजन में कटौती
बीते दिनों हुई शिकायत के आधार पर कलेक्टर ने जांचने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम को छात्रावास का औचक निरीक्षण करने के लिए भेजा था. निरीक्षण के दौरान छात्रों के आरोप सही पाए गए और व्यवस्थाओं की पोल खुल गई. जांच में सामने आया कि शासन द्वारा निर्धारित मीनू के अनुसार विद्यार्थियों को पोषणयुक्त भोजन नहीं दिया जा रहा था. पूरे परिसर और कमरों में स्वच्छता का भारी अभाव था, जिससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई थी.
तुरंत सस्पेंड करने का आदेश
इसके अलावा हॉस्टल अधीक्षक अपने निर्धारित दायित्वों से नदारद मिले और छात्रावास के रिकॉर्ड में भी गंभीर अनिमिता देखने को मिली. निरीक्षण दल द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर मृणाल मीणा ने खुद शुक्रवार को हॉस्टल में निरीक्षण करने पहुंचे. कलेक्टर ने कहा कि, '' निरीक्षण करने के लिए छात्रावास पहुंचे थे, जहां छात्रावास में भारी लापरवाही देखने को मिली. इसके बाद मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के तहत गंभीर कदाचरण माना. अधीक्षक इंद्रपाल अहिरवार को शासकीय दायित्वों के निर्वहन में विफलता और लापरवाही के आधार पर तुरंत सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया गया.''
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फर्जी प्रमाण पत्र वाली शिक्षिका पर नकेल
छतरपुर के शाला जुनवानी में शासकीय प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्त शिक्षिका सविता पटेल के नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार, दमोह जिले के ग्राम हरदट निवासी सविता पटेल को 30 मार्च 2023 के एक आदेश के तहत प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्त किया गया था, लेकिन जब सविता पटेल का दिव्यांगता प्रमाणपत्र का मेडिकल बोर्ड सागर से जांच-पड़ताल में शिक्षिका सविता को श्रवण बाधित दिव्यांगता श्रेणी में दिव्यांग नहीं पाया गया. जिसके बाद शिक्षा अधिकारी पीके रैकवार ने कार्रवाई करते हुए शिक्षिका की नियुक्ति निरस्त दी.