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छात्रावास के किचन में कलेक्टर की दस्तक, गंदगी देख भड़के, हॉस्टल वार्डन पर गिरी गाज

छतरपुर में हॉस्टल में घुसे कलेक्टर ( ETV Bharat )

छतरपुर: जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर हरपालपुर इलाके में स्थित अनुसूचित जाति छात्रावास में व्यवस्थाओं की बदहाली और दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने कड़ा एक्शन लिया है. कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षक इंद्रपाल अहिरवार को शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही, अव्यवस्था और अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

मौके पर निपटे अधीक्षक प्रशासन को लंबे समय से छात्रों द्वारा भोजन की खराब गुणवत्ता, परिसर में पसरी गंदगी और अधीक्षक की लगातार गैर-मौजूदगी को लेकर शिकायतें मिल रही थीं, जिसको लेकर शुक्रवार को कलेक्टर मृणाल मीणा ने हॉस्टल के अंदर घुसकर जांच पड़ताल की. इस दौरान किचन के अंदर गंदगी देखी तो भड़क गए और अधीक्षक को मौके पर ही निलंबित कर दिया.