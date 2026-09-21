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दिल्ली: छतरपुर में बड़ा बुलडोजर एक्शन, करीब 20 मकानों और फार्म हाउस पर कार्रवाई

दिल्ली के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में सतबड़ी गौशाला रोड पर सोमवार को प्रशासन ने बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की.

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छतरपुर में चला बुलडोजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 21, 2026 at 2:14 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में सतबड़ी गौशाला रोड पर सोमवार को प्रशासन ने बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की. डीएम साउथ के आदेश के बाद की जा रही इस कार्रवाई में सड़क के चौड़ीकरण के लिए रास्ते में आने वाले अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है.

प्रशासन की टीम ने कार्रवाई के लिए मौके पर बुलडोजर तैनात किए हैं. जानकारी के मुताबिक, अभियान के दायरे में करीब 20 मकान और कुछ फार्म हाउस शामिल हैं. अधिकारियों की टीम निर्माणों को चिन्हित करने के बाद उन्हें हटाने की कार्रवाई कर रही है.

छतरपुर में बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat)

दो कंपनियां अर्धसैनिक बल तैनात

बुलडोजर एक्शन को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ अर्धसैनिक बलों की दो कंपनियां तैनात की गई हैं। प्रशासन की कोशिश है कि कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो.

सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाए जा रहे निर्माण

प्रशासन के अनुसार, सतबड़ी गौशाला रोड के चौड़ीकरण के लिए रास्ते को खाली कराया जा रहा है. कार्रवाई के दौरान सड़क की जमीन और रास्ते में आने वाले निर्माणों को हटाया जा रहा है। अभियान के आगे बढ़ने के साथ अन्य चिन्हित निर्माणों पर भी कार्रवाई किए जाने की संभावना है. फिलहाल सतबड़ी गौशाला रोड पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और मौके पर प्रशासन व सुरक्षा बलों की टीम मौजूद है.

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