मृत किसान का बनाया फर्जी वसीयतनामा, सरपंच ससुर के कारनामे से उड़े किसान के होश

छतरपुर में सरपंच ससुर और सचिव पर फर्जीवाड़ा का आरोप, फर्जी वसीयत बनाकर हड़पना चाहते थे किसान की जमीन.

CHHATARPUR SARPANCH FORGES WILL
मृत किसान का बनाया फर्जी वसीयतनामा (ETV Bharat)
Published : February 10, 2026 at 1:02 PM IST

Updated : February 10, 2026 at 1:09 PM IST

छतरपुर: मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की लापरवाही कई खबरें आए दिन आती रहती है, जहां सरकारी कागजों में जिंदा इंसान को मृत तो मृत को जिंदा बता देते हैं, इसके बाद सरकारी पैसों का घपला होता है. इसी तरह एक बार फिर छतरपुर में हुआ है. जहां किसान की जमीन हड़पने के लिए मृत इंसान को जिंदा बताकर जमीन की वसीयत बनवा डाली. यह कारनामा सपंच के ससुर ने किया है.

किसान का सरपंच ससुर और सचिव पर आरोप

विहाटा गांव के किसान लखनलाल का आरोप है कि कुर्रा गांव के सरपंच जयंती सिंह के ससुर योगेंद्र सिंह उर्फ नाती राजा ने फर्जीवाड़ा किया है. किसान ने बताया कि उसकी जमीन हड़पने के लिए सरपंच के ससुर ने एक फर्जी वसीयतनामा तैयार कराया. जिसमें मृतक प्रभु सुल्लेरे को कागजों में जिंदा दिखाया. वसीयत पर उसके फर्जी साइन बनाए गए. इसके बाद तहसील में फाइल नामातंरण के लिए लगा दी. जब मृतक के बेटे के पास नोटिस आया तो वह हैरान रह गया.

किसान का सरपंच ससुर पर आरोप (ETV Bharat)

फर्जी वसीयतनामा बनाया और साइन किए

पीड़ित लखन लाल ने बताया कि 4.310 हेक्टेयर कृषि भूमि जिसका खसरा नंबर 855, 2901, 2902, 2903, 2916 हड़पने का प्रयास किया गया है. ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव से मिलीभगत कर मृत्यु प्रमाण पत्र व सिजरा भू-अधिकार पुस्तिका की नकल तैयार की गई. जिन पर मृतक की फोटो चस्पा की गई.

SARPANCH FATHER IN LAW FRAUD
किसान को नहीं दिया पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (ETV Bharat)

इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर फर्जी हस्ताक्षर कर वसीयतनामा बनवाया गया और नोटरी से पंजीकरण भी कराया गया. जबकि प्रभु सुल्लेरे की मौत 8 नवंबर 2025 को हो चुकी है. पीड़ित ने बताया कि इसकी शिकायत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है.

CHHATARPUR DEAD FARMER SHOWN ALIVE
मृत किसान का फर्जी वसीयतनामा बनाया (ETV Bharat)

किसीन की जमीन हड़पने की साजिश

लखनलाल का आरोप है कि गांव की सरपंच के ससुर ने मेरे पिता का फर्जी वसीयतनामा बनवा लिया, हमें मृत्यू प्रमाण पत्र नहीं दिया. बाद में पता चलता है कि फर्जी वसीयत बनाकर फर्जीवाड़ा किया गया है. जिसकी शिकायत कलेक्टर और एसपी से की गई है. प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है. वहीं मामले में एसडीएम अखिल राठौर से बात की तो उन्होंने बताया " जानकारी मिली है, नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी. दोनों पक्षो को बुलाया जाएगा."

CHHATARPUR SARPANCH FORGES WILL

संपादक की पसंद

