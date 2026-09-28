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छतरपुर में स्कूल बैग नहीं लेकर गया छात्र, टीचर ने पटक-पटक के मारा, टूटा पैर

छतरपुर में मामूली बात पर शिक्षक ने 5 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटा, छात्र का टूटा पैर, टीचर पर FIR दर्ज. मनोज सोनी की रिपोर्ट.

CHHATARPUR TEACHER BEATS STUDENTS
टीचर ने छात्र को बेरहमी से मारा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 8:26 PM IST

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Updated : September 28, 2026 at 8:54 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर: शासन-प्रशासन द्वारा कई सख्ती के बाद भी स्कूलों में शिक्षकों का गैरजिम्मेदाराना रवैया थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन छात्रों को बेरहमी से पीटने की खबरें सामने आती रहती है. इसी तरह सोमवार को छतरपुर के सरस्वती ज्ञान मंदिर से मामला सामने आया है. जहां जरा सी बात पर एक शिक्षक ने छात्र को पटक-पटक के पीटा कि उसका पैर टूट गया. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बैग लेकर स्कूल नहीं गया था छात्र

यह घटना शहर से 50 किलोमीटर दूर बड़ामलहरा अनुविभाग के भगवा थाना इलाके के मड़ीखेड़ा स्थित सरस्वती ज्ञान मंदिर की है. जहां कक्षा-1 में पढ़ने वाले 5 वर्षीय छात्र के साथ मारपीट कर पैर तोड़ने के मामले में इलाके में हड़कंप मच गया. दरअसल, 23 सितंबर को रोज की तरह नाबालिग छात्र 8:30 बजे स्कूल पहुंचा, लेकिन उस दिन वह बैग नहीं ले गया.

एएसपी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

शिक्षक ने बच्चे को पटक-पटक के पीटा, टूटा पैर

जब शिक्षक रविंद्र शुक्ला ने देखा की बच्चा बैग लेकर नहीं आया है, तो वे भड़क गए और उससे सवाल-जवाब शुरू कर दिया. उसके बाद शिक्षक रविंद्र ने बच्चे को पहले बाल पकड़कर मारा. फिर बच्चे को बाल पकड़कर उठाकर पटक दिया. जिससे उसके पैर में गंभीर चोट आई. जब मामले की जानकारी परिजनों को लगी तो बच्चे की मां उसे लेकर अस्पताल गईं. बच्चे की मां ने बताया कि "शिक्षक द्वारा मामूली बात पर बच्चे के साथ बेहरमी से पिटाई की गई है. घटना में बच्चे की जांघ के पास पैर में गंभीर चोट आई और पैर फ्रैक्चर हो गया.

बच्चे के पैर में रॉड डाली गई, शिक्षक पर FIR

बच्चे के पिता ने बताया "जब बच्चा स्कूल गया तो गाड़ी में बैठने के दौरान बैग कहीं गिर गया था, जिसको लेकर शिक्षक ने मारपीट कर दी और बच्चे का पैर टूट गया. उसका निजी अस्पताल में इलाज कराया. जहां उसके पैर में रॉड डाली गई है. वहीं पिता ने स्कूल पक्ष से इलाज का खर्च उठाने की बात कही थी. छात्र के पिता ने मामले की शिकायत भगवा थाना पुलिस में दर्ज कराई. जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बच्चे को एक्स-रे व चिकित्सकीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा है. मामले में एएसपी आदित्य पटले ने कहा "परिजनों की शिकायत पर शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मामले की जांच की जा रही है."

Last Updated : September 28, 2026 at 8:54 PM IST

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