रेत माफिया पुलिस थाने से उठा ले गए जब्त ट्रैक्टर, जीतू पटवारी ने सरकार पर दागे सवाल
मध्य प्रदेश में खनन माफिया के आगे प्रशासन व पुलिस बेबस. इस तथ्य को छतरपुर शहर की घटना ने फिर साबित किया.
October 27, 2025
छतरपुर : छतरपुर जिले में भी रेत माफिया के सामने पुलिस व प्रशासन ने हथियार डाल दिए हैं. एसडीएम द्वारा जब्त की गई रेत से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रेत माफिया पुलिस थाने से ही उठा ले गए. रेत माफिया की इस करतूत को पुलिस तमाशा बनकर देखती रही. जब मामला गर्माया और कांग्रेस ने सवाल उठाए तो कलेक्टर ने एसडीएम को नोटिस जारी किया. नोटिस में पूछा "जब्त ट्रैक्टर थाने से रेत माफिया कैसे ले गए."
जब्ती के कुछ देर बाद ही छुड़ा ले गए ट्रैक्टर
छतरपुर जिले में प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. मामले के अनुसार छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पन्ना रोड फोरलेन के पास अवैध रेत परिवहन करते हुए 03 ट्रैक्टर पकड़े. उन्होंने इन्हें सिविल लाइन थाने में पुलिस की सुपुर्दगी में रखवा दिया. लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ ही देर बाद रेत माफिया थाने में जब्त ट्रैक्टरों को गुंडई दिखकर ले गए. पुलिस तमाशा देखती रही.
रेत माफिया की गुंडई का वीडियो वायरल
इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार पर निशाना साधा. जीतू पटवारी ने सवाल उठाया "माफिया इतने बेखौफ कैसे हो गए. ये ट्रैक्टर्स दीपक यादव और कैलाश यादव के बताए जा रहे हैं. क्या मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का तंत्र अब इतना कमजोर हो गया है कि रेत माफिया सीधे पुलिस थाने में लूट को अंजाम दे रहे हैं? कानून-व्यवस्था का मजाक बनाने वालों को कौन बचा रहा है?"
कलेक्टर ने एसडीएम को थमाया नोटिस
वहीं, कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने SDM को नोटिस थमा कर सवाल जवाब किया. मामले की पूरी जांच के लिए एडीएम की अध्यक्षता में टीम गठित कर दी गई. एसडीएम से नोटिस में सवाल किया गया "तीनो ट्रैक्टर किसके कहने पर और क्यों छोड़े गए. जब्त ट्रैक्टर माफिया थाने से कैसे उठा ले गए." इसके बाद खनिज विभाग भी हरकत मे आया. खनिज विभाग ने अवैध रेत परिवहन करते 2 डंपर और एक ट्रैक्टर को जब्त किया.
पहले भी गुंडई दिखा चुके हैं रेत माफिया
इस मामले में छतरपुर SDM अखिल राठौर का कहना है "तीन ट्रैक्टर को थाने में रखवाया गया था. खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी." छतरपुर में रेत माफिया की गुंडई का यह कोई पहला मामला नही है. इससे पहले भी सटई रोड पर पकड़े ट्रैक्टर को खनिज अधिकारी से खनन माफिया छुड़ाकर भाग गए थे. इसकी सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी.