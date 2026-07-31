छतरपुर में अवैध रेत खनन पर धांय-धांय, हथियारों से लैस 30 बदमाशों ने खेली खून की होली
छतरपुर के खजवा गांव में रेत माफिया के गुर्गों ने अंधाधुंध फायरिंग की. एक परिवार के 4 लोग गंभीर घायल, आरोपी फरार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 3:20 PM IST
छतरपुर : छतरपुर में भी चंबल की भांति रेत माफिया दिनदहाड़े गोलियां चलाने लगे हैं. राजनगर पुलिस थाने के तहत आने वाले खजवा गांव में रेत खनन के विवाद पर रोड पर दनादन गोलियां चलाई गईं. घटना का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि गुंडे दनादन फायरिंग कर रहे हैं. दहशत में लोग यहां से वहां भाग रहे हैं.
खेत से रेत निकालने के विरोध में हमला
पीड़ित नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने बताया "जब उन्होंने अपने खेत से जमीन खोदकर बालू निकालने का विरोध किया तो दबंगों ने गालीगलौज और जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद करीब 30 से 35 गुंडे हथियारों से लैस होकर पहुंचे. उनके हाथों में लाठियां, बका और अवैध कट्टे थे. गुंडों ने उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग की. इस वारदात में गोली लगने और मारपीट से परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए."
अचानक किया गुंडों ने जानलेवा हमला
पीड़ित ने बताया "खेत से जबरन बालू निकालने वाले गांव के दबंग लोग मना करने पर रंजिश रखने लगे. जब वे लोग गांव में चाय पी रहे थे, तभी हल्कईयां, बब्बू, देवीदीन, बल्लू, मुकुंदी, अरविंद, जितेन्द्र, रवि, मंगलदीन पटेल और हल्कांई पटेल सहित अन्य लोगों ने अचानक हमला कर दिया. हल्कईयां और रवि ने कट्टे से गोलियां चलाईं, जिससे उनके भाई पुष्पेंद्र के पैर में गोली लगी." विवाद के दौरान पीड़ित पक्ष ने साहस दिखाते हुए एक आरोपी का कट्टा भी छीन लिया.
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घायल 4 लोगों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती
पीड़ित नरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया "वारदात में उनके पिता और दो भाई गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है." राजनगर थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. जिला अस्पताल के डॉक्टर अनिल अहिरवार ने बताया "पुलिस 4 लोगों को लाई थी. एक को गोली लगी है. अन्य लोग भी घायल हैं. इलाज चल रहा है." छतरपुर एसपी रजत सकलेचा ने बताया "बालू निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है, गोलियां भी चली हैं. आरोपियों को दबोचने पुलिस छापे मार रही है.ठ