MP-UP इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह काम करेगा सागर-कानपुर हाईवे, दोनों ओर लगेंगे उद्योग

झांसी-खजुराहो हाईवे ने छतरपुर के विकास को रफ्तार दी. अब सागर-कानपुर हाईवे निर्माण जोरों पर. हाईवे पर शहरों व कस्बों में खुलेंगे शॉपिंग कांप्लेक्स.

Sagar Kanpur Highway details
सागर-कानपुर हाईवे निर्माण प्रक्रिया जोरों पर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 12:09 PM IST

5 Min Read
रिपोर्ट : मनोज सोनी

छतरपुर : दशकों तक पिछड़ेपन का दंश झेल रहा बुंदेलखंड बदल रहा है. इसकी बड़ी वजह है यहां का इंफ्रास्टक्चर सुधरना. बुंदेलखंड का केंद्रबिंदु छतरपुर जिले को माना जाता है. कुछ साल पहले छतरपुर में रेल सेवा शुरू हुई तो विकास के पहिए ने रफ्तार पकड़नी शुरू की. इसके बाद झांसी-खजुराहो नेशनल हाईवे बनने से विकास का पहिया तेजी से घूमने लगा. अब सागर-कानपुर नेशनल हाईवे बनने की प्रक्रिया जोरों पर है. काम तेज गति से चल रहा है. सागर-कानपुर हाईवे बनने से पहले ही इसके किनारे औद्योगिक विकास का खाका खींचा जाने लगा है. सागर-कानपुर नेशनल हाईवे एमपी-यूपी इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह काम करेगा.

छतरपुर जिले में हाईवे किनारे की विकास योजनाएं

तेजी से बढ़ते छतरपुर जिले में विकास के लिए नई योजनाएं अब आकार लेने लगी हैं. जिलेवासियों को लंबे समय से जिस नये विकास का इंतजार था, वह अब दिखाई देने लगा है. योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है. आने वाले समय मे बुंदेलखंड चमकेगा. छतरपुर जिले से निकलने वाले 232.7 किमी लंबे सागर-कानपुर फोरलेन के निर्माण का कार्य तेज है. फोरलेन का कार्य दो चरणों में होना है. एक चरण में यूपी के क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. निर्माण कार्य भी रफ्तार पकड़ रहा है.

छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर से खास बातचीत (ETV BHARAT)

हाईवे किनारे खुलेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े उद्योग

सागर-कानपुर फोरलेन प्रोजेक्ट का काम MP और यूपी दोनों तरफ से रफ्तार पकड़े हुए है. इस हाईवे का बड़ा हिस्सा बुंदेलखंड से गुजर रहा है, जिससे छतरपुर जिले को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. छतरपुर जिले की 4 तहसीलों से ये हाईवे गुजरेगा. बड़ामलहरा, छतरपुर, महाराजपुर, नौगांव से होते हुए यूपी के महोबा, कबरई होते हुए कानपुर से जुड़ जाएगा. हाईवे बनने के बाद पिछड़े बुंदेलखंड के जिलों की तस्वीर और तकदीर बदलेगी. रोजगार के साधन आने की संभावना दिखाई दे रही तो बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े उद्योग खुलने की प्लानिंग भी होने लगी है.

हाईवे के लिए भू-अर्जन का काम पूरा

छतरपुर से होकर गुजरने वाले सागर-कानपुर फोरलेन निर्माण व चौड़ीकरण के लिए भू-अर्जन हो चुका है. मुआवजा भी जिला प्रशासन द्वारा बांटा जा रहा है. मुआवजे के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं. सागर-कानपुर फोरलेन बनने से सागर की ओर से पन्ना, महोबा व नौगांव की ओर जाने वाले भारी वाहनों को नगर में प्रवेश किए बिना बाहर से ही सीधा रास्ता मिल जाएगा, जिससे शहर के अंदर वाहनों का आना रुक जाएगा और यातायात का दबाव भी कम होगा.

Sagar Kanpur Highway details
झांसी-खजुराहो हाईवे ने छतरपुर जिले के विकास को रफ्तार दी (ETV BHARAT)

छतरपुर से कानपुर और लखनऊ पहुंचना आसान

232.7 किमी लंबा सागर-कबरई फोरलेन बन जाने के बाद सागर और छतरपुर के व्यापारियों के लिए लखनऊ और कानपुर में आने-जाने में परेशानी नहीं होगी ओर समय भी बचेगा, विकास की रफ्तार बढ़ेगी. छतरपुर से निकलने वाले सागर-कानपुर हाईवे इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह काम करेगा. ये हाईवे छतरपुर सहित यूपी MP के जिलों के लिए वरदान साबित होगा, जिसका असर अभी से देखने को मिलने लगा है. छतरपुर जिले में जहां-जहां से फोरलेन निकलेगा, वहां के जमीनों के दाम आसमान छूने लगे हैं. आने वाले दिनों में छतरपुर केंद्र बिंदु बनेगा तो यहां से अयोध्या, बनारस, कानपुर और लखनऊ का सफर आसान हो जाएगा.

Sagar Kanpur Highway details
सागर-कानपुर हाईवे बनने से छतरपुर का होगा विकास (ETV BHARAT)

सागर-कानपुर हाईवे का निर्माण कार्य तेज

साग़र- कानपुर हाइवे फोरलेन प्रोजेक्ट की आधारशिला केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जनवरी 2023 में रखी थी. एनएचएआई ने साल 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा है. इस प्रोजेक्ट के तहत 223 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाना है. पहले फेज के तहत सागर से मोहारी गांव तक 50 किलोमीटर लंबे हाईवे का काम एनएचएआई की सागर इकाई के अधीन तेजी से चल रहा है, जो भोपाल की बंसल कंपनी को मिला है.

सागर-कानपुर हाईवे निर्माण कार्य का जिम्मा इन कंपनियों को

छतरपुर जिले की सीमा में साठिया घाटी से चौका गांव तक तीसरे फेज में काम किया जाना है, जो लगातार चल रहा है. इसका टेंडर वेल्जी रत्ना सोराठिया इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला है. तीसरे फेज में 55 किलोमीटर लंबा फोरलेन सडक का निर्माण 717 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, चौका गांव से कैमाहा बैरियर तक होगा, चौथे फेज में कुल 43 किलोमीटर लंबे फोरलेन का निर्माण किया जाना है, इसका टेंडर एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात को मिला है, चौथे फेज में 43 किलोमीटर लंबी सडक 688 करोड़ रुपए की लागत से कंपनी निर्माण करेगी.

मुआवजा संबंधी शिकायतें हल होंगी

ETV भारत से बात करते हुए SDM अखिल राठौर ने बताया "सागर-कानपुर हाईवे के तहत जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है. जिले में अब तक 70 करोड़ का मुआवजा बांटा जा चुका है. अभी 130 करोड़ और वितरित किए जाने हैं. जिन लोगों को मुआवजे संबंधी कोई भी शिकायत है तो वह कलेक्ट्रेट आकर अपनी समस्या बता सकता है. उसकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा. इस हाईवे के बनने से छतरपुर जिले के विकास को पंख लग जाएंगे. जमीनों के दाम भी बढ़ेंगे और विकास के रास्ते भी खुलेंगे. क्योंकि ये हाईवे एमपी-यूपी इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह काम करेगा."

