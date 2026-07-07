ETV Bharat / state

बागेश्वर धाम के धीरेेंद्र शास्त्री पर अभद्र टिप्पणी, कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज

हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में कांग्रेस नेता पर केस दर्ज ( ETV Bharat )