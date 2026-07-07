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बागेश्वर धाम के धीरेेंद्र शास्त्री पर अभद्र टिप्पणी, कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज

छतरपुर में बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेद्र शास्त्री और बाला जी भगवान पर अभद्र पोस्ट मामले में FIR दर्ज, जांच में जुटी पुलिस.

Dhirendra Shastri indecent post
हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में कांग्रेस नेता पर केस दर्ज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 10:18 AM IST

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छतरपुर: बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता पर एफआईआर दर्ज की गई. आरोप है कि कांग्रेस नेता ने बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री के साथ बाला महाराज के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की. बाबा बागेश्वर के भक्त ने एफआईआर दर्ज कराकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की.

राम मंदिर का चंदा चोरी का मामला गर्म

देशभर में इन दिनों अयोध्या राम मंदिर में चंदा और चढ़ावा चोरी का मुद्दा छाया हुआ है. साधु, सन्त, धर्म प्रेमी, सरकार और विपक्ष सभी अपने-अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं. समाजिक संगठन और धार्मिक गुरू सहित सभी लोग मंदिर चढ़ावा चोरी मामले का गहनता से जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

पुलिस शिकायत करने वाले सत्यम शर्मा ने दी जानकारी (ETV Bharat)

धीरेद्र शास्त्री के बयान से

बीते दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा बागेश्वर धीरेद्र शास्त्री ने भी राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर बयान दिया था, धीरेंद्र शास्त्री ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा था "अभी और जांच होनी चाहिए. मामले की सही से जांच होगी तो और खुलासा होगा. धीरेद्र शास्त्री के बयान के बाद देशभर में हलचल तेज हो गई थी."

कांग्रेस नेता के खिलाफ केस दर्ज

इसी बीच एक युवक ने बाबा बागेश्वर धीरेद्र शास्त्री और बाला सरकार पर अभद्र टिप्पणी कर दी. आरोप है कि कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी शभू कुशवाहा ने हिंदू देवी-देवताओं और धीरेद्र शास्त्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की. शभू की पोस्ट धीरे-धीरे आग की तरह फेल गई. इससे नाराज होकर सत्यम शर्मा नामक व्यक्ति ने कोतवाली थाना शभू कुशवाहा के खिलाफ केस दर्ज कराया.

कोतवाली टीआई सतीश सिंह ने बताया, "सत्यम शर्मा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

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