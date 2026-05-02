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मध्य प्रदेश के छतरपुर में दो भीषण सड़क हादसों में 5 की मौत, पिता और 3 साल के मासूम को ट्रक ने कुचला

मध्य प्रदेश में सड़क हादसों के नाम रहा शुक्रवार, दो अलग-अलग हादसों में 5 लोगों ने गंवाई जान

CHHATARPUR ROAD ACCIDENTS KILLED 5
मध्य प्रदेश के छतरपुर में दो भीषण सड़क हादसों में 5 की मौत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 6:57 AM IST

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छतरपुर : मध्य प्रदेश के छतरपुर में शुक्रवार को दो सड़क हादसों में कुल 5 लोगों की जान चली गई. पहली घटना छतरपुर से 100 किलोमीटर दूर बकस्वाहा थाना क्षेत्र में हुई. यहां एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार तीन लोगों को कुचल दिया, जिसमें तीनों की मौत हो गई. वहीं, गढ़ीमलहरा थाना इलाके में एक बेकाबू ट्रक ने मासूम बच्चे और उसके पिता को कुचल दिया.

सागर से शाहगढ़ जा रहे थे बाइक सवार

पहली घटना बक्सवाहा थाना क्षेत्र में घटी, जहां सागर से शाहगढ़ की ओर जा रहे बाइक सवार तीन युवकों को सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बस ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि बाइक पर सवार राम मिलन सौर (22 वर्ष) निवासी राजा बिलहरा खुरखी और विशाल सौर (21 वर्ष) निवासी पापेट छानबीला जिला सागर की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, गंभीर रूप से घायल गोविंद सौर निवासी बरखेरड़ी सागर को तत्काल जिला अस्पताल सागर रेफर किया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.

शाहगढ़ जा रहे थे तीन युवक, रास्ते में मिली मौत (Etv Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही बकस्वाहा पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं. पुलिस ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस को कब्जे में ले लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

पिता और 3 साल के मासूम को बस ने कुचला

वहीं, दूसरी घटना छतरपुर जिले के गढ़ीमलहरा थाना इलाके के बस स्टैंड से सामने आई है.यहां एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक पर जा रहे पिता-पुत्र को कुचल दिया. हादसे में तीन वर्षीय मासूम और उसके पिता की मौत हो गई है. इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गढ़ीमलहरा टीआई रीता सिंह ने बताया, '' गढ़ीमलहरा थाना क्षेत्र के ग्राम गनेशपुरा निवासी 35 वर्षीय जितेंद्र यादव अपने 3 साल के पुत्र तनिश यादव को इलाज दिलाने के लिए बाइक से गढ़ीमलहरा आए थे. जैसे ही वे गढ़ीमलहरा बस स्टैंड के पास पहुंचे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.''

Chhatarpur road accidents killed 5
तीन युवकों की मौत के बाद बक्सवाहा के अस्पताल में उमड़ी भीड़ (Etv Bharat)

हादसे के तत्काल बाद राहगीरों की मदद से दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया था, जब डॉक्टरों ने जांच पड़ताल की तो 3 साल के मासूम को मृत घोषित कर दिया. वहीं, उसके पिता ने ट्रॉमा वार्ड में दम तोड़ दिया. पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है.
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बक्सवाहा की घटना को लेकर एएसआई सुनील सिंह ने कहा, ''सागर-शाहगढ़ रोड पर एक्सीडेंट की सूचना पर मैं पहुंचा था, दो युवकों की मौके पर मौत हो गई थी और एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. जिला हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर मनोज चौधरी ने कहा, ''गढ़ीमलहरा से 2 लोग लाए गए थे. बच्चा मृत अवस्था में आया था और पिता घायल था. इलाज के दौरान पिता की भी मौत हो गई.

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