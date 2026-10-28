छतरपुर में भीषण हादसा, परिवार पर मौत बनकर गिरी लकड़ी, 3 लोगों की दर्दनाक मौत
छतरपुर में ट्रैक्टर-टाली के बगल से गुजरते समय लकड़ी की पाटी गिरी, बाइक चालक की मौके पर मौत. मां-मौसी ने अस्पताल में तोड़ा दम. रिपोर्ट मनोज सोनी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 2:52 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 8:18 PM IST
छतरपुर: चंदला थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने लोगों को हिलाकर रख दिया है. घटना उस वक्त हुई, जब एक परिवार मुंडन संस्कार से घर लौट रहा था. तभी एक ट्रेक्टर से लकड़ी की पाटी मौत बनकर गिरी और तीन लोगों की जान चली गई. घटना के बाद से इलाके में मातम पसरा हुआ है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
मुंडन संस्कार से लौटते वक्त हादसा
चंदला थाना इलाके के बंसिया गांव निवासी एक परिवार मुंडन संस्कार में शामिल होकर लौट रहा था. इस दौरान बाइक सवार 3 लोगों के ऊपर ट्रैक्टर पर रखी लकड़ी की पाटी अचानक गिर गई. जिससे यह दर्दनाक हादसा हो गया. हादसे में घायल 3 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया.
हादसे में 2 बहन और भतीजे की मौत
बंसिया निवासी 43 वर्षीय लीला प्रजापति अपने मायके उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के बरांय गांव गई थीं. वहां से परिवार के 2 अन्य लोगों के साथ वह रिवई गांव में आयोजित एक मुंडन संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने गई थीं. बीते 25 अक्टूबर को कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वह अपनी बड़ी बहन 46 वर्षीय विमला प्रजापति और उनके बेटे 19 वर्षीय कपिल प्रजापति के साथ बाइक पर सवार होकर वापस लौट रही थीं.
MP से यूपी तक पसरा मातम
इस दौरान ग्राम गहरौली के पास आगे एक ट्रैक्टर लकड़ी से लदा हुआ आ रहा था. जिसमें लकड़ी की एक बड़ी पाटी रखी हुई थी. जब बाइक सवार ट्रैक्टर को बगल से ओवरटेक करने का प्रयास किया, तभी ट्रैक्टर पर रखी लकड़ी की पाटी असंतुलित होकर सीधे बाइक सवारों पर आ गिरी, हादसे में बाइक चला रहे 19 वर्षीय कपिल प्रजापति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां विमला और मौसी लीला गंभीर रूप से घायल हो गईं.
दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायल महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए महोबा अस्पताल पहुंचाया गया. गंभीर हालत में इलाज के दौरान दोनों बहनों ने भी दम तोड़ दिया. एक ही हादसे में मां, बेटे और मौसी की मौत से परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
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थाना प्रभारी बांसिया दिलीप जादोन ने बताया, "शवों का पोस्टमार्टम महोबा में करवाया गया है, घटना एमपी-यूपी की सीमा पर हुई थी, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. आगे की कार्रवाई चल रही है. आरोपी चालक फरार है."