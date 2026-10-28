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छतरपुर में भीषण हादसा, परिवार पर मौत बनकर गिरी लकड़ी, 3 लोगों की दर्दनाक मौत

शिवपुरी में भीषण हादसा ( ETV Bharat )

छतरपुर: चंदला थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने लोगों को हिलाकर रख दिया है. घटना उस वक्त हुई, जब एक परिवार मुंडन संस्कार से घर लौट रहा था. तभी एक ट्रेक्टर से लकड़ी की पाटी मौत बनकर गिरी और तीन लोगों की जान चली गई. घटना के बाद से इलाके में मातम पसरा हुआ है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

मुंडन संस्कार से लौटते वक्त हादसा चंदला थाना इलाके के बंसिया गांव निवासी एक परिवार मुंडन संस्कार में शामिल होकर लौट रहा था. इस दौरान बाइक सवार 3 लोगों के ऊपर ट्रैक्टर पर रखी लकड़ी की पाटी अचानक गिर गई. जिससे यह दर्दनाक हादसा हो गया. हादसे में घायल 3 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया.