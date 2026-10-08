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छतरपुर में पेड़ से टकरा कर कार हवा में उड़ी, परखच्चे उड़े, 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर घायल

सड़क हादसे में गंभीर घायलों को जिला अस्पताल लाया गया ( ETV BHARAT )

छतरपुर : छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 15 किमी दूर स्थित मातगुवां पुलिस थाना क्षेत्र में सागर-कानपुर हाईवे पर रूह कंपाने वाला सड़क हादसा हुआ. हादसे में 2 लोगो की मौत हो गई. 3 लोग गंभीर घायल हो गए. घटना इतनी भयानक थी कि देखने वाले दहल उठे. लोगों ने तुरंत रेस्क्यू किया. इसी दौरान पुलिस भी पहुंच गई और घायलों को छतरपुर जिला अस्पताल भेजा. बताया जा रहा है कि कार ने सामने से आ रहे ट्रक से बचने की कोशिश की लेकिन तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित हो गई.

सड़क किनारे पेड़ से टकराई कार, परखच्चे उड़े