छतरपुर में पेड़ से टकरा कर कार हवा में उड़ी, परखच्चे उड़े, 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर घायल
छतरपुर के पास सामने से आ रहे ट्रक से बचने के चक्कर में कार पेड़ से टकराई. देखने वाले दहल उठे. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 5:14 PM IST
छतरपुर : छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 15 किमी दूर स्थित मातगुवां पुलिस थाना क्षेत्र में सागर-कानपुर हाईवे पर रूह कंपाने वाला सड़क हादसा हुआ. हादसे में 2 लोगो की मौत हो गई. 3 लोग गंभीर घायल हो गए. घटना इतनी भयानक थी कि देखने वाले दहल उठे. लोगों ने तुरंत रेस्क्यू किया. इसी दौरान पुलिस भी पहुंच गई और घायलों को छतरपुर जिला अस्पताल भेजा. बताया जा रहा है कि कार ने सामने से आ रहे ट्रक से बचने की कोशिश की लेकिन तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित हो गई.
सड़क किनारे पेड़ से टकराई कार, परखच्चे उड़े
छतरपुर जिले के मातगुवां के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. अनियंत्रित कार सड़क किनारे पेड़ से खतरनाक तरीके से टकराकर हवा में उड़ गई. इस दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जीप के के परखच्चे उड़ गए और अंदर बैठे लोग बुरी तरह फंस गए. आसपास मौजूद स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद घायलों व मृतकों को बाहर निकाला गया.
हादसे के शिकार लोग रिश्तेदारों को देखने जा रहे थे
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है. मृतकों व घायलों की शिनाख्त के साथ परिजनों को सूचना दी जा रही है. छतरपुर के नट मोहल्ला के रहने वाले 5 लोग कार से शाहगढ़ जा रहे रहे थे. ये लोग अपने रिश्तेदारों को देखने जा रहे थे, क्योंकि उनका भी एक्सीडेंट हुआ था.
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मातगुवां के पास खैरों में हादसा
शाहगढ़ जाते समय मातगुवां थाना इलाके के खैरों के पास यह भीषण सड़क हादसा हो गया. पीड़ित परिजन शेरू खान ने बताया "प्यारे खान उम्र 65 साल की मौत हो गई. शरीफ ख़ान पिता मकसूद ख़ान उम्र 45 की भी मौत हो गई. 3 लोग घायल हैं." टीआई मातगुवां अंकुर चौबे ने बताया "घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया. जिला अस्पताल के डॉ. राजेश मिश्रा ने बताया कि 3 लोग गंभीर हालत में अस्पताल लाए गए. उनका इलाज चल रहा है. दो लोगों की डेडबॉडी अस्पताल पहुंची.