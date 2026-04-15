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बंदर भगाते समय हाईटेंशन तार से टकराया पाइप, धूं-धूं कर जिंदा जला रिसॉर्ट कर्मचारी

खजुराहो रेलवे स्टेशन के पास स्थित रिसॉर्ट के छत पर एक बंदर चढ़ गया था, जिसे रिसॉर्ट कर्मचारी लोहा की पाइप से भगाने की कोशिश कर रहा था. इस दौरान लोहे की पाइप हाईटेंशन तार से टकरा गई, जिससे युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट हो रहा है.

छतरपुर: खजुराहो में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक रिसॉर्ट कर्मचारी की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान रानू रैकवार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि युवक बंदर को लोहे की पाइप से भगा रहा था, तभी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया. घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में मातम पसर गया है.

बंदर भगाते समय हाईटेंशन तार से टकराई पाइप (ETV Bharat)

पांच दिन पहले ही काम पर लगा था कर्मचारी

जानकारी के अनुसार, खजुराहो निवासी रानू रैकवार ने रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक रिसॉर्ट में 5 दिन पहले काम शुरू किया था. बुधवार सुबह रिसॉर्ट की छत पर एक बंदर चढ़ गया. उसे लोहे की पाइप से रानू भगाने पहुंचा. इस दौरान बंदर को डराने के लिए जैसे ही उसने पाइप ऊपर उठाया, रिसॉर्ट के ऊपर से निकली हाईटेंशन लाइन ने लोहे की पाइप को खींच लिया. पाइप के बिजली के तार से टकराते ही एक जोरदार स्पार्किंग हुई और रानू मौके पर गिर गया.

बंदर भगाते समय हाईटेंशन तार से टकराई पाइप (ETV Bharat)

मामले की जांच में जुटी पुलिस

हादसे की सूचना मिलते ही बमीठा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या रिसॉर्ट की छत के इतने करीब से हाईटेंशन लाइन का गुजरना नियमों के खिलाफ था या इसमें रिसॉर्ट प्रबंधन की ओर से कोई लापरवाही हुई है.

करंट की चपेट में आकर रिसॉर्ट कर्मचारी की दर्दनाक मौत (ETV Bharat)

बमीठा थाना प्रभारी बाल्मीक चौबे ने कहा, "दुर्घटना की जानकारी मिली है. युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है."

होटल मालिक जय तिवारी ने कहा, "घटना बहुत ही दुखद है, बंदर भगाने के दौरान हुई है. होटल के ऊपर से रेलवे की 33केवी लाईन निकली है, जिसे कई बार हटवाने के प्रयास किए गए. लेकिन रेलवे वालों ने हटाने से साफ इंकार कर दिया था. मृतक रानू रैकवार के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मृतक खजुराहो के प्रेमनगर कॉलोनी का रहने वाला था."