बारूद के ढेर पर था छतरपुर का रिहायशी इलाका, पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन
दीपावली से पहले छतरपुर में अवैध रूप से लाए गए 100 कार्टून बारूद वाले पटाखे जब्त, बिना एनओसी रिहायशी इलाके के पास किया था भंडारण. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 7:28 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 7:43 AM IST
छतरपुर : मध्य प्रदेश के छतरपुर का एक घनी आबादी वाला इलाका बारूद के ढेर पर बैठा था. जानकारी लगते ही पुलिस की टीमों ने जब शुक्रवार रात छापेमारी की तो होश उड़ गए. रिहायशी इलाके में 100 कार्टून बारूद व पटाखे बरामद हुए. ये पटाखे कथित तौर पर अवैध रूप से ग्वालियर से छतरपुर पहुंचे थे. पुलिस ने तत्काल भारी मात्रा में रखे गए अवैध पटाखों को जब्त कर लिया.
दीपावली से पहले छतरपुर में बड़ी कार्रवाई
दीपावली पर्व से पहले छतरपुर शहर के घनी आबादी वाले इलाके में भारी मात्रा में पटाखों के अवैध भंडारण का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई है. शहर के बाईपास रोड पर स्थित संदीप ट्रांसपोर्ट के गोदाम में पटाखों का बड़ा जखीरा रखे होने की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर दबिश दी. थाना प्रभारी सतीश सिंह के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने गोदाम को घेर लिया.आतिशबाजी के परिवहन और भंडारण से संबंधित वैध दस्तावेजों की जांच पड़ताल शुरू की तो मौके से कुछ ही वेध दस्तावेज नहीं मिले, रिहायशी बस्ती के बेहद करीब बारूद का इतना बड़ा जखीरा मिलने से पुलिस भी हैरान रह गई.
100 कार्टून बारूद वाले पटाखे जब्त
अवैध पटाखे की बड़ी खेप मिलने के बाद पुलिस ने गोदाम को सील करने की वैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी. कोतवाली थाना प्रभारी सतीश सिंह ने बताया, '' प्राथमिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि पटाखों की यह बड़ी खेप ग्वालियर से ट्रक के माध्यम से छतरपुर भेजी गई थी. पूछताछ में पता चला है कि ट्रांसपोर्ट के जरिए यह कंसाइनमेंट प्रतीक रावत के नाम से बुक होकर आया था.
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हालांकि, गोदाम के अंदर 100 कार्टून बारूद के पटाखे थे, जिसकी कीमत करीब 10 लाख है,जिस परिसर में यह आतिशबाजी डंप की गई थी, वह भवन विनोद कुशवाहा के स्वामित्व का है. इस भवन को बृजेश वर्मा ने किराए पर ले रखा था और वे यहां संदीप ट्रांसपोर्ट के नाम से माल ढुलाई व भंडारण का कार्य संचालित करते हैं.''
बिना अनुमति बारूद का अवैध भंडारण
थाना प्रभारी ने आगे कहा, '' एसपी सर के निर्देश पर कार्रवाई जारी है. रिहायशी क्षेत्र के नजदीक स्थित इस ट्रांसपोर्ट गोदाम में बिना सुरक्षा इंतजामों और आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के विस्फोटक सामग्री रखी गई थी. ज्वलनशील सामग्री के सुरक्षित परिवहन, वैध ई-वे बिल और जिला प्रशासन से भंडारण की अनुमति से जुड़े सभी कागजात मांगे गए हैं, लेकिन मौके पर कुछ नहीं पाया गया. आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.''