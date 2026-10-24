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बारूद के ढेर पर था छतरपुर का रिहायशी इलाका, पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन

बारूद के ढेर पर था छतरपुर का रिहायशी इलाका ( Etv Bharat )

छतरपुर : मध्य प्रदेश के छतरपुर का एक घनी आबादी वाला इलाका बारूद के ढेर पर बैठा था. जानकारी लगते ही पुलिस की टीमों ने जब शुक्रवार रात छापेमारी की तो होश उड़ गए. रिहायशी इलाके में 100 कार्टून बारूद व पटाखे बरामद हुए. ये पटाखे कथित तौर पर अवैध रूप से ग्वालियर से छतरपुर पहुंचे थे. पुलिस ने तत्काल भारी मात्रा में रखे गए अवैध पटाखों को जब्त कर लिया.

जानकारी देते हुए कोत वाली थाना प्रभारी (Etv Bharat) दीपावली से पहले छतरपुर में बड़ी कार्रवाई दीपावली पर्व से पहले छतरपुर शहर के घनी आबादी वाले इलाके में भारी मात्रा में पटाखों के अवैध भंडारण का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई है. शहर के बाईपास रोड पर स्थित संदीप ट्रांसपोर्ट के गोदाम में पटाखों का बड़ा जखीरा रखे होने की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर दबिश दी. थाना प्रभारी सतीश सिंह के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने गोदाम को घेर लिया.आतिशबाजी के परिवहन और भंडारण से संबंधित वैध दस्तावेजों की जांच पड़ताल शुरू की तो मौके से कुछ ही वेध दस्तावेज नहीं मिले, रिहायशी बस्ती के बेहद करीब बारूद का इतना बड़ा जखीरा मिलने से पुलिस भी हैरान रह गई.