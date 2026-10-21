छतरपुर में रावण वध के बाद पान खाने की परंपरा, शत्रु भी बन जाते हैं मित्र, पाकिस्तान से है कनेक्शन
छतरपुर में रावण दहन खत्म होते ही शत्रु को दोस्त बनाने की मचती है होड़, एक दूसरे को पान खिलाकर भूलाते हैं पुराने गिले-शिकवे.रिपोर्ट-मनोज सोनी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 9:53 AM IST
छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में रावण दहन के साथ ही शुरू होती है एक ऐसी अनूठी प्राचीन परंपरा, जो दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का संदेश देती है. रावण दहन के बाद एक दूसरे को पान खिलाकर लोग पुराने गिले-शिकवे भुलाते हैं और दोस्ती का नया रिश्ता कायम करते हैं. लेकिन छतरपुर की इस परंपरा के पीछे एक ऐसा इतिहास भी छिपा है, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, जिससे पाकिस्तानियों की जुबान लाल होती थी.
प्राचीनकाल से दशहरा मिलन
हर राज्य में दशहरा मिलन का उत्सव अपनी-अपनी रीति-रिवाज और परंपराओं से मनाया जाता है, लेकिन छतरपुर में दशहरे का उत्सव मनाने का अगल रंग-ढंग और उमंग होती है. रावण दहन के होते ही रात से उत्सव शुरू हो जाता है, इसके बाद एक दूसरे को पान खिलाने की प्राचीन परंपरा सड़कों, घरों, चौराहों, गली और मोहल्लो में दिखाई देने लगती है. एक दूसरे को तिलक लगाकर गले मिलते और पान खिलाते ही एक दूसरे को राम-राम कहा जाता है. इसके साथ ही लोग पान घर के मंदिरों में भगवान को भी अर्पित करते हैं.
स्थानीय लोगों का दावा है कि पान खिलाने की यह परंपरा आल्हा ऊदल के जमाने से चली आ रही है. जिसे बुंदेली में दशहरा मिलन कहा जाता है. स्थानीय निवासी बताते हैं कि, यह परंपरा छतरपुर से शुरू हुई थी, जिले के महाराजपुर, गढ़ी मलहरा और यूपी के महोबा में पान की खेती बड़ी तादात में होती थी. यहां का पान दुनिया भर में मशहूर था. यहां से पूरी दुनिया में पान सप्लाई होता था. उसी जमाने से दशरे के बाद एक दूसरे को पानी खिलाने की परंपरा शुरु हुई, जो आज तक जारी है.
ऐसा करने से शत्रु भी बन जाते हैं दोस्त
पंडित सौरभ तिवारी बताते हैं कि, ''यह परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है जो आज भी जीवंत है. ऐसी मान्यता है कि दशहरे पर पान का बीड़ा खिलाने से पुराने मतभेद खत्म हो जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं. यह परंपरा सामाजिक सौहार्द को भी बढ़ावा देती है. दशहरे के दिन घरों में पान की थालियां सजाई जाती हैं, महिलाएं पान के पत्ते और सुपारी के साथ थाली तैयार करती हैं. घरो में आने वाले लोगों को पान खिलाकर स्वागत किया जाता है. रावण दहन के बाद लोग आपस में मिलकर पान खिलाकर दोस्ती और भाईचारे का संदेश देते हैं.''
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बुंदेली पान का पाकिस्तानी कनेक्शन
बुंदेलखंड के पान का पाकिस्तान से एक पुराना व्यापारिक कनेक्शन है. पान की खेती के जानकार और बीजेपी नेता सुरेंद्र चौरसिया बताते हैं कि, ''छतरपुर का पान बहुत प्रसिद्व है, देश ही नहीं एक समय विदेशों में भी यहां के देसी पान की सप्लाई हुआ करती थी. महाराजपुर और गढ़ी मलहरा में उगने वाला विशेष देसी पान कभी पाकिस्तान के शौकीनों की पहली पसंद हुआ करता था.'' उन्होंने आगे बताया कि, ''1971 के युद्ध के बाद पानी की सप्लाई पर रोक लग गईं, युद्ध के बाद दोनों देशों के आपसी संबंधों में खटास आ गई. इसके चलते पान का पाकिस्तान को होने वाला निर्यात पूरी तरह से रोक दिया गया था.''