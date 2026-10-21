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छतरपुर में रावण वध के बाद पान खाने की परंपरा, शत्रु भी बन जाते हैं मित्र, पाकिस्तान से है कनेक्शन

छतरपुर में रावण वध के बाद पान खाने की परंपरा ( ETV Bharat )

छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में रावण दहन के साथ ही शुरू होती है एक ऐसी अनूठी प्राचीन परंपरा, जो दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का संदेश देती है. रावण दहन के बाद एक दूसरे को पान खिलाकर लोग पुराने गिले-शिकवे भुलाते हैं और दोस्ती का नया रिश्ता कायम करते हैं. लेकिन छतरपुर की इस परंपरा के पीछे एक ऐसा इतिहास भी छिपा है, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, जिससे पाकिस्तानियों की जुबान लाल होती थी.

प्राचीनकाल से दशहरा मिलन हर राज्य में दशहरा मिलन का उत्सव अपनी-अपनी रीति-रिवाज और परंपराओं से मनाया जाता है, लेकिन छतरपुर में दशहरे का उत्सव मनाने का अगल रंग-ढंग और उमंग होती है. रावण दहन के होते ही रात से उत्सव शुरू हो जाता है, इसके बाद एक दूसरे को पान खिलाने की प्राचीन परंपरा सड़कों, घरों, चौराहों, गली और मोहल्लो में दिखाई देने लगती है. एक दूसरे को तिलक लगाकर गले मिलते और पान खिलाते ही एक दूसरे को राम-राम कहा जाता है. इसके साथ ही लोग पान घर के मंदिरों में भगवान को भी अर्पित करते हैं.