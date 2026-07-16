छतरपुर की रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी की तर्ज पर 350 साल से निकल रही राजसी सवारी
ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक आस्था के प्रतीक छतरपुर में महाराज विश्वनाथ के जमाने से निकती है रथयात्रा. पूजा-अर्चना को भक्तों की उमड़ती है भीड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 2:15 PM IST
छतरपुर: देश के बड़े त्योहारों को स्थानीय स्तर पर मनाने का चलन सा चल पड़ा है. ऐसा ही ट्रेंड छतरपुर में देखने मिल रहा है, जहां ओड़िशा के जगन्नाथ पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है. हालांकि, छतरपुर की इस रथयात्रा की शुरुआत कोई आज की बात नहीं. इसे लेकर स्थानीय लोगों का दावा है कि करीब 350 सालों से जगन्नाथ पुरी की यात्रा के दौरान छतरपुर में भी रथ यात्रा निकालकर इस महापर्व को मनाया जाता है और ये परंपरा रियासत काल से चल रही है.
ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक आस्था का प्रतीक छतरपुर की रथ यात्रा
ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक आस्था के प्रतीक छतरपुर में जगन्नाथ पुरी की तरह महाप्रभु की रथयात्रा 16 जुलाई शाम 5 बजे से पूरी भव्यता के साथ शुरू हो रही है. इस दौरान 16 से 19 जुलाई तक पुरानी तहसील महल परिसर में चार दिवसीय धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विशाल आयोजन किया जाएगा.
रियासत के महाराज खींचते थे भगवान का रथ
दावा है कि छतरपुर में 350 साल पहले यहां भी स्वामी मंदिर की नींव पौराणिक परिवार द्वारा रखी गई थी. उस दौर में यहां विधि विधान से प्रतिमाओं की स्थापना की गई. इसके बाद भगवान जगन्नाथ पुरी की यात्रा के समय पर यहां भी भगवान का रथ खींचने रियासत के महाराज भवानी सिंह आते थे.
पीढ़ी-दर-पीढ़ी से चल रही परंपरा
छतरपुर के तमराई मोहल्ला में स्वामी जू मार्ग पर एक रियासत कालीन प्राचीन स्वामी जू का मंदिर है. महाराज भवानी सिंह के पिता विश्वनाथ सिंह भगवान को सिंघासन पर बिठाकर शहर भ्रमण पर निकालते थे. उसके बाद छतरपुर रियासत की जिम्मेदारी उनके पुत्र महाराज भवानी सिंह जू देव को मिली तो वह भी इस यात्रा में शामिल होने लगे. महाराज भवानी द्वारा ही छतरपुर में भी भगवान के एक रथ का निर्माण करवाया गया गया, जो पिछले 50 सालों तक चलता रहा. इसके बाद नया रथ बनाया गया.
यात्रा में लगाए जाते हैं तीन रंगों के ध्वज
यात्रा में तीन रंगों के ध्वज लगाए जाते हैं, जिनकी अगल-अगल विशेषता रहती है. मंदिर के पुजारी विकास पौराणिक ने बताया, " रथ यात्रा में तीन अलग-अलग रंगों के ध्वज लगाए जाते हैं, भगवान जगन्नाथ स्वामी का एक नाम पीतवास है. इसलिए उनके ध्वज का रंग पीला होता है, जबकि माता सुभद्रा को अंबिका का अवतार माना जाता है, इसलिए उनके ध्वज का रंग लाल होता है. वहीं बलदाऊ को शेषनाग का अवतार माना जाता है, इसलिए उनका एक नाम नीलांबर है. इसलिए उनके ध्वज का रंग नीला होता है. जिसे ताल ध्वज भी कहा जाता है."
350 साल पहले सिंहासन से शुरू हुई रथयात्रा
छतरपुर के इस प्राचीन स्वामी जू मंदिर को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, एक मान्यता यहा है कि इस मंदिर में भगवान के सामने जो अर्जी लगाई जाती है वह कभी खाली नहीं जाती. छतरपुर के जगन्नाथ स्वामी मंदिर में सभी कामनाएं पूरी होती हैं. मंदिर के पुजारी विकास पौराणिक बताते हैं, '' करीब साढ़े तीन सौ साल पहले जगन्नाथ पुरी से राज परिवार मूर्तियां बनवाकर लाया था. तब पहली बार ओड़िशा की रथ यात्रा की तरह यहां सिंहासन पर यात्रा निकाली गई थी.
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मंदिर को लेकर रिटायर्ड प्रोफेसर बहादुर सिंह परमार ने कहा, " यह मंदिर बहुत प्राचीन है और मूर्तिया भी प्राचीन हैं. मूर्तियां कहां से आई कोई जानकारी नहीं है. लेकिन छतरपुर महाराज विश्वनाथ सिंह खुद सिंघासन लेकर भगवान के रथ के साथ निकलते थे. महल परिसर के पास भगवान का रथ विराजमान होता था. वहीं परंपरा आज भी चल रही है. मंदिर करीब 300 साल पुरानी है."