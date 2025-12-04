ETV Bharat / state

एक्टर राजपाल यादव की बातों पर लोटपोट हुए बाबा बागेश्वर, आज से तेरा नाम गुल्लू

फिल्म कलाकार राजपाल यादव ने बागेश्वर धाम पहुंचकर भक्तों को खूब गुदगुदाया. बाबा बागेश्वर की मां ने राजपाल को दिया नया नाम.

Rajpal Yadav bageshwar dham
राजपाल यादव की बातों पर लोटपोट हुए बाबा बागेश्वर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 7:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: जाने-माने फ़िल्म कलाकार राजपाल यादव बागेश्वर धाम पहुंचे. राजपाल यादव ने बाबा बागेश्वर के साथ मिलकर खूब ठहाके लगाए. बाबा बागेश्वर की मां से भी राजपाल यादव मिले और अपनी कॉमेडी से मां को भी जमकर हंसाया. बाबा बागेश्वर की मां ने राजपाल का नाम गुल्लू रख दिया.

राजपाल यादव ने भक्तों के साथ सेल्फी भी ली

बुधवार को जाने-माने हास्य अभिनेता राजपाल यादव बालाजी के दरबार में माथा टेकने बागेश्वर धाम पहुंचे. राजपाल यादव ने कहा "जिस उम्र में युवा भविष्य संवारने की योजना तैयार करते हैं, उस उम्र में महाराज श्री समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं. बागेश्वर धाम समानता और समदर्शिता की धारा प्रवाहित करने का प्रमुख केंद्र बन गया है." राजपाल यादव ने भक्तों के साथ सेल्फी भी ली. इस दौरान राजपाल यादव ने बाला जी का आशीर्वाद लिया और गौशाला पहुंचकर गौमाता को चारा और गुड़ खिलाया.

फिल्म कलाकार राजपाल यादव बागेश्वर धाम में (ETV BHARAT)

बागेश्वर धाम में समदर्शी वातावरण

फिल्म कलाकार राजपाल यादव ने बाबा बागेश्वर से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना. साथ ही वृंदावन के प्रख्यात संत प्रेमानंद महाराज से हुई मुलाकात के बारे में विचार साझा किये. उन्होंने बाबा बागेश्वर की जन्मभूमि देखी और अपने अनुभव का एक वीडियो ब्लॉग भी बनाया. राजपाल यादव ने कहा "बागेश्वर धाम में छुआछूत, आडंबर और असमानता से परे एक सकारात्मक, पवित्र और समदर्शी वातावरण महसूस होता है. बाबा बागेश्वर युवाओं के लिए ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत हैं."

Rajpal Yadav bageshwar dham
राजपाल यादव ने भक्तों के साथ सेल्फी भी ली (ETV BHARAT)

बाबा बागेश्वर की मां ने राजपाल को कहा गुल्लू

राजपाल यादव ने बालाजी से प्रार्थना की "महाराज को स्वस्थ रखें ताकि वह राष्ट्र और विश्व के कल्याण की सेवा में निरंतर लगे रहें. बागेश्वर धाम का यह दरबार समाज, राजनीति, परिवार और विश्व नीति की सेवा का प्रतीक बन गया है." राजपाल बाबा बागेश्वर की माता से भी मिले. मुलाकात के दौरान माताजी ने उन्हें गुल्लू नाम से पुकारा. माताजी ने कहा "भागमभाग फिल्म में उनका नाम गुल्लू था." माताजी ने समझा कि यही उनका असली नाम है. इसलिए उन्होंने गुल्लू नाम से ही पुकारा.

Rajpal Yadav bageshwar dham
बाबा बागेश्वर की मां ने राजपाल को कहा गुल्लू (ETV BHARAT)

बाबा बागेश्वर की मां से मिल राजपाल ने लगाए ठहाके

राजपाल से मिलकर बाबा बागेश्वर ने कहा "आपकी कॉमेडी दुखी लोगों को भी हंसा देते ही. किसी का दुख कुछ समय के लिए भी कम कर देना बड़ी बात है. आप पर बालाजी की कृपा हमेशा बनी रहे." वहीं, बाबा बागेश्वर की मां के मुंह से गुल्लू नाम सुनते ही राजपाल ने खूब ठहाके लगाए और कहा "महाराज की माताजी उनकी छोटी मां हैं. आज से उनके लिए वह गुल्लू हैं."

बाबा बागेश्वर की जन्मभूमि में एक चित्र था, जिसके नीचे लिखा था "अब जल्दी शादी कर ले मेरे लाल." जिसे दोहराते हुए हास्य शैली में राजपाल ने सबको हंसाया तो बाबा बागेश्वर की माता जी भी लोटपोट हो गईं.

TAGGED:

RAJPAL YADAV WITH DHIRENDRA SHASTRI
ACTOR RAJPAL YADAV DEVOTION
RAJPAL YADAV NEW NAME
BAGESHWAR DHAM NEWS
RAJPAL YADAV BAGESHWAR DHAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.