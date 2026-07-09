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ऐसा लगा जैसे स्कूल में झरना फूट पड़ा हो, छतरपुर में बारिश से सरकारी स्कूल बना तालाब

छतरपुर : मध्य प्रदेश के छतरपुर में शुरुआती बारिश ने ही सरकारी स्कूलों की कलई खोल कर रख दी है. सरकार भले ही सरकारी स्कूलों पर लाखों करोड़ों खर्च करने के दावे कर रही हो लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चों का भविष्य इन स्कूलों की तरह डूबता दिखाई दे रहा है. ताजा मामला छतरपुर से लगे गंज गांव का है, जहां शुरुआती बारिश में ही सरकारी स्कूल में घुटने व कमर तक पानी भर गया, जिससे बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी.

शुरुआती बारिश में हुआ ये हाल

छतरपुर में बीते कई घंटों से लगातार बरिश हो रही और बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्तव्यवस्त कर दिया है. मौसम विभाग भी लगातार भारी बारिश की चेतवानी दे रहा है और आने वाले दिनों में और भारी बारिश की संभावना है. ऐसे में ये दृश्य परेशान करने वाले हैं कि आगे क्या होगा. बारिश के शुरुआती दौर में ही नदी,नाले उफान पर हैं और पानी घरों में घुसने के साथ अब सरकारी स्कूलों में घुसने लगा है,जिससे सरकारी स्कूलों की हकीकत सामने आने लगी है. इन तस्वीरों ने सरकारी दावों की धज्जियां उड़ा दी है.

छतरपुर के गंज में स्थित सरकारी स्कूल बना तालाब (Etv Bharat)

ऐसा लगा मानो कोई झरना फूट पड़ा हो

गंज गांव के शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल के भीतर पानी का बहाव इस कदर तेज हुआ कि बच्चों के साथ शिक्षक भी हैरान रह गए. ऐसा लगा मानो स्कूल के अंदर ही कोई झरना फूट पड़ा हो. बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और छतों से भी पानी सीधे क्लासरूम में गिर रहा है. मासूम बच्चे डर के मारे अपना बस्ता (बैग) उठाकर किसी तरह पानी के तेज बहाव से बचते हुए बाहर निकलने की जद्दोजहद करते रहे. पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि बच्चों के जूते-चप्पल तक उसमें बहते दिखाई दिए.