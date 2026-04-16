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जम्मू से छतरपुर आ रहा युवक प्लेटफार्म और ट्रैक के बीच फंसा, प्लेटफार्म तोड़कर निकाला गया

छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया. यहां ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा एक युवक अनियंत्रित होकर ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच के संकरे गैप में गिर गया. हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया. करीब एक घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया. जिसके बाद उसे घायल हालत में इलाज के लिए एक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है.

जानकारी के अनुसार, छतरपुर के बिजावर थाना निवासी रामप्रसाद अहिरवार (19) जम्मू से घर आ रहा था. छतरपुर रेलवे स्टेशन पर कुरुक्षेत्र ट्रेन से उतरते समय युवक का पैर फिसल गया और वह अनियंत्रित होकर ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच के संकरे गैप में गिर गया. जिससे मौके पर मौजूद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. गनीमत रही कि इस दौरान सामने से कोई दूसरी ट्रेन नहीं आ रही थी. समय रहते लोको पायलट को घटना की जानकारी मिल गई. इसके बाद ट्रेन को तुरंत रोका गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. रेलवे स्टाफ और स्थानीय लोगों ने मिलकर बचाओ कार्य शुरू किया और करीब एक घंटे की मेहनत के बाद युवक को बाहर निकाल लिया गया.

जीआपी पुलिस ने प्लेटफार्म तोड़कर यात्री की बजाई जान (ETV Bharat)

प्लेटफार्म तोड़कर युवक का रेस्क्यू

कड़ी मेहनत के बाद सब्बल की मदद से प्लेटफार्म का हिस्सा तोड़ा गया और फिर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया, हादसे में रामप्रसाद को जांघ और कमर में गंभीर चोटें आई हैं. एम्बुलेंस की मदद से युवक को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया. जहां उनका इलाज चल रहा है.

जीआपी पुलिस ने प्लेटफार्म तोड़कर यात्री की बजाई जान (ETV Bharat)

घायल यात्री रामप्रसाद अहिरवार ने बताया, "मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, जम्मू से छतरपुर घर आ रहे थे तभी पैर फिसला, ट्रैन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गया और उसमें फंस गया. जिन लोगों ने मुझे बचाने की कोशिश की वह सभी मेरे लिए भगवान हैं." वहीं छतरपुर जिला अस्पताल में पदस्थ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रवि सोनी ने बताया, "फिलहाल रामप्रसाद की हालत स्थिर है, हालांकि चोटें गंभीर हैं और निगरानी में रखा गया है."