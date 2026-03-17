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छतरपुर में रेत माफियाओं पर छापेमारी, 3 थानों की पुलिस ने पकड़ा 22 ट्रैक्टर ट्रॉली

3 थानों की पुलिस ने पकड़ा 22 ट्रैक्टर ट्रॉली ( ETV Bharat )

छतरपुर: अवैध रेत माफियाओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की गई है. सीएसपी ने शहर के 3 थानों की पुलिस के साथ रेत माफियाओं पर रेड डाली और 22 अवैध बालू के ट्रेक्टर जब्त किये हैं. इन सभी ट्रैक्टर को थाने में रखवा दिया है. इस मामले को लेकर सीएसपी अरुण सोनी ने बताया कि "अवैध रेत ढुलाई करने वाले ट्रैक्टर की शहर में धड़पकड़ की गई है. खनिज, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने टैक्टर को पकड़ा है, इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जायेगी."

छतरपुर में अवैध रेत कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, रेत भरे करीब 2 दर्जन ट्रैक्टर जब्त किए हैं. छतरपुर कलेक्टर और एसपी को लंबे समय से अवैध रेत करोबार की शिकायतें मिल रही थीं. शिकायतों के आधार पर प्रभारी कलेक्टर नमः शिवाय अरजरिया और एसपी अगम जैन ने एक टीम का गठन किया. जिसमें पुलिस, राजस्व, खनिज के अधिकारी कर्मचारी को रखा गया. माइनिंग, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह से ही घेराबंदी कर छापेमारी कर दी.

कार्रवाई देख ट्रैक्टर छोड़ फरार हुए कई चालक (ETV Bharat)

कार्रवाई देख ट्रैक्टर छोड़ फरार हुए कई चालक

यह कार्रवाई गायत्री मंदिर के पास स्थित बालू मंडी, महोबा रोड और राजनगर रोड पर की गई, जहां लंबे समय से अवैध रेत का कारोबार संचालित होने की सूचना मिली थी. कार्रवाई के दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कई ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए. तहसीलदार पीयूष दीक्षित ने बताया, "कलेक्टर और एसपी के निर्देश में टीम के तहत कार्रवाई की गई है. 22 ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी है. सभी को ओरछा रोड थाने में रखवा कर खनिज विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए बोला गया."

रेत भरे 2 दर्जन ट्रैक्टर जब्त कर थाने ले गई पुलिस (ETV Bharat)

इस मामले को लेकर खनिज अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया कि " सटई रोड, राजनगर रोड, गायत्री मंदिर के पास से ट्रैक्टर पकड़े गए हैं. सभी ट्रैक्टर-ट्रॉली को थानों में रखवा दिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है."