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पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में छतरपुर का जलवा, राघवेंद्र ने गोल्ड और पल्लवी ने सिल्वर जीता

पावर लिफ्टिंग में नेशनल स्तर पर दोनों प्लेयर का सिलेक्शन ( ETV Bharat )