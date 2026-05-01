पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में छतरपुर का जलवा, राघवेंद्र ने गोल्ड और पल्लवी ने सिल्वर जीता
छतरपुर के राघवेंद्र यादव और पल्लवी रिक्षारिय ने राज्यस्तरीय पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में जीता मेडल, दोनों का नेशनल लेबल पर हो चुका है सिलेक्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 6:30 PM IST
छतरपुर: शहर के राघवेंद्र यादव और पल्लवी रिक्षारिया ने राज्यस्तरीय पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में मेडल जीतकर छतरपुर का नाम रौशन किया है. इस आयोजन में 200 महिला पुरुष ने हिस्सा लिया था. जिसमें राघवेंद्र ने गोल्ड और पल्लवी रिक्षारिया ने सिल्वर मेडल जीता है. राज्यस्तरीय टूर्नामेंट में मेडल जीतने के बाद छतरपुर के दोनों प्लेयर का नेशनल स्तर पर सिलेक्शन हो चुका है.
प्रदेशभर की टीमों ने लिया था प्रतियोगिता में हिस्सा
बालाघाट के नूतन कला निकेतन में 23 और 24 अप्रैल को 2 दिवसिय राज्यस्तरीय पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था. इस आयोजन में प्रदेश भर की टीमों ने हिस्सा लिया था. यह प्रतियोगिता जिला पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग एशोसिएशन के बैनर तले आयोजित की गई थी. जिसमें मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, शहडोल, इंदौर, भोपाल, छिंदवाड़ा, छतरपुर और बालाघाट के युवाओं ने भाग लिया था.
छतरपुर के प्लेयर ने जीता गोल्ड और सिलवर
इस आयोजन में छतरपुर के राघवेंद्र यादव ने गोल्ड मेडल जीतकर जिले सहित परिवार का मान सम्मान बढ़ाया है. वहीं, छतरपुर शहर के बजरंग इलाके में रहने वाली पल्लवी रिक्षारिया ने सिल्वर मेडल जीतकर जिला को सम्मान दिलाया है.
नेशनल स्तर पर दोनों प्लेयर का सिलेक्शन
राघवेंद्र यादव ने छतरपुर जिले में नया रिकॉर्ड बनाते हुए स्कॉट 130 KG, बेंच प्रेस 110 KG, डेडलिफ्ट 160 KG उठाकर नया रिकॉड बनाया था. वहीं, पल्लवी रिक्षारिय ने स्कॉट 120 KG, बेंच प्रेस 90 KG, डेडलिफ्ट 130 KG उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया था. अब दोनों का नेशनल लेबल पर सिलेक्शन हो चुका है.
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गोल्ड मेडल जीतने वाले राघवेंद्र यादव ने बताया, "मुझे गोल्ड मेडल मिला और पल्लवी को सिल्वर. हम दोनों का नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हो चुका है. एक साल से तैयारी चल रही थी. छतरपुर जैसे छोटे शहर से हम 2 लोगों का चयन हुआ है, ये बड़ी बात है. अब हम नेशनल खेलेंगे."