PWD कर्मचारी की बीमारी से मौत या धमकाने से? गुस्साए परिजनों ने SDO को घेरा

छतरपुर में पीडब्लूडी कर्मचारी की बीमारी के दौरान मौत. परिजनों का आरोप एसडीओ ने फोन करके धमकाया. इसी से मौत.

Chhatarpur Employee death
पीडब्लूडी कर्मचारी की मौत से भड़के परिजन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 2:43 PM IST

2 Min Read
छतरपुर : लोक निर्माण विभाग (PWD) के कर्मचारी की मौत से परिजनों में रोष. पीड़ित परिजनों ने विभाग की SDO पर धमकाने के आरोप लगाए हैं. परिजनों का आरोप है "एसडीओ मैडम का कॉल आने के बाद उनकी तबियत ज्यादा खराब हो गई और घबराहट में जान चली गई. मैडम ने उन्हें फोन पर काफी डांटा-फटकारा."

एसडीओ पर फोन पर डांटने का आरोप

छतरपुर में PWD में टाइमकीपर के पद पर तैनात जगदीस श्रीवास सर्किट हाउस में ड्यूटी करते थे. वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे. वह ऑफिस भी नहीं जाते थे. बीमार होने के कारण घर पर ही ऑक्सीजन दी जा रही थी. परिजनों का कहना है "PWD की SDO श्रेया त्रिपाठी का फोन आया. मैडम के डांटने के बाद उनकी मौत हो गई. SDO द्वारा धमकाया गया कि ऑफिस नहीं आओगे तो सैलरी काट दी जाएगी."

मृतक की बहू ने लगाया एसडीओ पर डांटने का आरोप (ETV BHARAT)

बीमार कर्मचारी को घर पर दी जा रही थी ऑक्सीजन

मृतक की बहू वंदना रजक ने एसडीओ श्रेया त्रिपाठी पर फोन पर धमकाने का आरोप लगाते कहा "फोन कॉल के बाद उनके पापा की तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई. जबकि वह ठीक होते जा रहे थे. जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो घर में रखे ऑक्सोमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया, जो काफी कम था. इसके बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से उन्हें ऑक्सीजन दी गई. उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया."

एसडीओ श्रेया त्रिपाठी ने दी सफाई

परिजनों ने मामले की जांच की मांग की है. परिजनों के अनुसार जगदीश श्रीवास 19 दिसंबर से नियमित रूप से कार्यालय नहीं जा रहे थे और घर से ही काम कर रहे थे. इस दौरान वे केवल 9 जनवरी को एक बार कार्यालय गए थे. इस मामले में PWD की SDO श्रेया त्रिपाठी का कहना है "उन्होंने केवल यह पूछा था कि वे ड्यूटी पर क्यों नहीं आ रहे हो, तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने पर उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी गई थी. उन पर लगाए जा रहे आरोप निराधार और झूठे हैं."

