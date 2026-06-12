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छतरपुर में 4 घरों पर चला PWD का बुलडोजर, बीच में उतरा हिंदू सगठन, रोकनी पड़ी कार्रवाई

छतरपुर में अवैध व अतिक्रमण वाले मकानों पर PWD की बुलडोजर कार्रवाई, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध, बोले- पहले अपराधियों के मकान गिराओ.

CHHATARPUR BULLDOZER ACTION
छतरपुर में 4 घरों पर चला पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 2:14 PM IST

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Updated : June 12, 2026 at 2:22 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर: एक बार फिर बड़े दिनों के बाद छतरपुर में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, लेकिन इस बार यह कार्रवाई PWD के दर्जनों मकानों पर की गई. जो सालों से कब्जा किए हुए थे. पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई से नाराज हिंदू संगठन सड़क पर उतर आया और विरोध करना शुरू कर दिया. हिन्दू संगठनों की मांग है पहले गरीबों के नहीं माफियाओं और बड़े अतिक्रमण हटाओ. इन भवनों में गरीब, बेबस लोग रहते हैं. हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई को रोक दिया है.

PWD ने चिन्हित किए 10 मकान, बुलडोजर की कार्रवाई

शहर के मुख्य इलाको में PWD की सरकारी करोड़ों की संपत्ति पर आज भी लोगों का कब्जा जमा हुआ है. इन कब्जाधारियों से भवनों को मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ी टीम तैनात कर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई शुरू की और पहले फेस में 10 मकानों को चिन्हित किया. सभी मकानों पर बुलडोजर चढ़ाकर जमींदोज कर दिया. छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देश पर शुक्रवार को PWD, नगरपालिका, राजस्व और पुलिस विभाग ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें बाजार क्षेत्र में जर्जर व खतरनाक भवनों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की गई.

छतरपुर में बुलडोजर की कार्रवाई (ETV Bharat)

10 मकानों में से 4 मकानों पर ही कार्रवाई हो पाई और हिन्दू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया, तो प्रशासन को बीच में ही कार्रवाई को रोकना पड़ा. विश्व हिंदू परिषद के प्रखर भट्ट अपने लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और विरोध शुरू कर दिया. हिन्दू संगठन के लोगों ने कहा जो भवन PWD गिरा रही है, उनमें गरीब, बेबस और कुछ मकानों में बीमार लोग रहते हैं. बर्तन धोकर अपना भरण पोषण करते हैं, उनको मोहलत दी जाए. पहले माफियाओं के अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए. विरोध के बीच प्रशासन को 4 भवन गिराकर वापस लौटना पड़ा.

CHHATARPUR PWD BULLDOZERS ACTION
जर्जर अवैध मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई (ETV Bharat)

PWD की 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर कब्जा

वहीं छतरपुर शहर के मुख्य बाजार में आज भी करीब 300 करोड़ की सरकारी PWD की संम्पत्ति पर लोगों का कब्जा जमा हुआ है. जिसमें 20 से ज्यादा दुकानें, 30 से ज्यादा भवन मौजूद हैं. जो कई वर्षों से कब्जा किए हैं. PWD कई बार नोटिस दे चुका है, लेकिन जब नहीं हटे तो आज बुलडोजर चलाने की कार्रवाई प्रशासन को करनी पड़ी.

CHHATARPUR PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PWD ने गिराए अवैध मकान (ETV Bharat)

वहीं जब पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी आशीष भारती से बात हुई तो उन्होंने बताया "आज 10 भवनों को चिन्हित किया गया था. जिसमे से 4 पर कार्रवाई हुई. कई बार लोगो को नोटिस दिए, लेकिन जब नहीं निकले तो कार्रवाई करनी पड़ी. कई भवन अत्यंत जर्जर होकर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं. बारिश का मौसम भी आने वाला है, कोई दुर्घटना ना हो जाये इसके लिए देखना जरूरी है."

Last Updated : June 12, 2026 at 2:22 PM IST

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