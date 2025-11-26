ETV Bharat / state

छतरपुर के ITI कॉलेज में UP से बुलाए फर्जी परीक्षार्थी, मुन्ना भाइयों समेत 17 के खिलाफ FIR

छतरपुर का प्राइवेट राजाराम आईटीआई कॉलेज बना नकल का अड्डा. एसडीएम ने ट्रिपल सी एग्जाम में कई फर्जी परीक्षार्थी मौके पर पकड़े.

ITI College Triple C exam
छतरपुर के आईटीआई कॉलेज में एसडीएम का छापा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 2:02 PM IST

3 Min Read
छतरपुर: छतरपुर में संचालित प्राइवेट राजाराम आईटीआई (ITI) कॉलेज में अंधेरगर्दी का आलम है. यहां बनाया गया एग्जाम सेंटर नकल का अड्डा बन चुका है. सूचना पाने पर प्रशासन की टीम ने ट्रिपल सी (कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स) (CCC) की परीक्षा दौरान फर्जी छात्रों को पकड़ा. इस मामले में कलेक्टर को सूचना मिली थी. इसके बाद SDM ने छापा मारा. नकली परीक्षार्थी, संचालक सहित 17 पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है.

एग्जाम के दौरान ऑब्जर्वर गायब

छतरपुर शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में SDM अखिल राठौर ने छापा मारा. इस दौरान ट्रिपल सी की परीक्षा चल रही थी. परीक्षा के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था. एसडीएम अखिल राठौर ने परीक्षा कक्ष की जांच की तो 07 विद्यार्थी ऐसे पकड़े गए, जो किसी अन्य विद्यार्थी के नाम से परीक्षा दे रहे थे. परीक्षा का ऑब्जर्वर भी मौके पर नहीं था. एसडीएम के छापा मारते ही हड़कंप मच गया.

छतरपुर सिविल लाइन थाना प्रभारी सतीश सिंह (ETV BHARAT)

एग्जाम सेंटर से फर्जी परीक्षार्थी पकड़े

एसडीएम और तहसीलदार ने मौके पर कई फर्जी व नकलची परीक्षार्थी को पकड़ा. SDM अखिल राठौर की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाना में कॉलेज संचालक सहित 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. SDM अखिल राठौर ने बताया "यह नेटवर्क पिछले 03 साल से चल रहा था. ये फर्जी परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश बुलाए गए. कुछ लोगों द्वारा परीक्षा केंद्र बनाकर फर्जी उम्मीदवार बैठाने का खेल चल रहा था."

ITI College Triple C exam
एसडीएम ने छापा मारा, एग्जाम सेंटर से फर्जी परीक्षार्थी पकड़े (ETV BHARAT)

इन लोगों के खिलाफ एफआईआर

एसडीएम अखिल राठौर की रिपोर्ट पर निशा सोनी, नरेश पाल, सुनील कुमार पुत्र विद्याराम, सुनील कुमार पुत्र रामदुलारे, आशु पुत्र गोविंद लाल श्रीवास्तव, पवन कुमार पुत्र महावीर, नरवीर सिंह पुत्र रामपाल, शिवानी सुदर्शन पुत्री कमलेश कुमार, शिवानी कोरी पुत्र रामचरण कोरी, सुशील कुमार पुत्र जसीराम वर्मा, नीरज कुमार पुत्र देवी प्रसाद कुशवाहा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

इसके अलावा धीरेन्द्र कुमार पुत्र हरीश कुमार गौतम, अजय पुत्र हाकिम यादव, रोहित कुमार पुत्र मोतीलाल, मिलिंद पुत्र तलसीराम वानखेड़े, राहलु सेन, अशोक कुमार सिंह पर बीएनएस की धारा 319(2), 318(4), 3(5) और मप्र मान्याता प्राप्त परिक्षायें अधिनियम 1937 की धारा 3ए/4 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

कॉलेज संचालक के खिलाफ भी एफआईआर

इस मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी सतीश सिंह ने बताया "एसडीएम अखिल राठौर और तहसीलदार पीयूष दीक्षित ने राजाराम आईटीआई कॉलेज में चल रही परीक्षा के दौरान नकलची पकड़े थे. नकली लोग परीक्षा दे रहे थे, जिसमें 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, इसमे कॉलेज संचालक भी शामिल है.

TAGGED:

ITI COLLEGE TRIPLE C EXAM
CHHATARPUR FAKE CANDIDATES
CHHATARPUR ITI COLLEGE RAID
CHHATARPUR NEWS
CHHATARPUR FIR ON MUNNA BHAI

