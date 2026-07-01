ETV Bharat / state

कांग्रेस नेत्री ने पार्टी में बगावत को और सुलगाया, पुत्रमोह व स्वार्थ में छटपटाए दिग्विजय सिंह

मध्य प्रदेश कांग्रेस की महासचिव निधि चतुर्वेदी ने जीतू पटवारी की ओट लेकर दिग्विजय सिंह पर सीधा निशाना साधा.

Demand action against digvijay Singh
दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 3:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर : मध्य प्रदेश कांग्रेस में चल रही अंदरूनी गुटबाजी और खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है. पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी व मध्य प्रदेश कांग्रेस की महासचिव निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है. दिग्विजय सिंह द्वारा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर की गई टिप्पणी से नाराज होकर निधि ने सोशल मीडिया फेसबुक पर तीखे तेवर दिखाए हैं.

दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग

प्रदेश कांग्रेस महासचिव निधि चतुर्वेदी ने कांग्रेस हाईकमान से दिग्विजय सिंह के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने फेसबुक पर बाकायदा 'दिग्विजय का नागपाश, कांग्रेस पर प्रहार' नाम से एक लेख लिखा है. इसमें लिखा है "अपनों के ही इस घातक बाण से कब मुक्त होगी मध्य प्रदेश कांग्रेस? उज्जैन के भूमि विवाद और वीर भारत न्यास के मामले में सच क्या है और झूठ क्या, कौन सही है और कौन गलत, यह जांच का विषय हो सकता है. आज हर सच्चे कांग्रेसी का सिर शर्म से झुक गया है. दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ जिस प्रकार मोर्चा खोला वह निंदनीय है."

मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव निधि चतुर्वेदी (ETV BHARAT)

जीतू पटवारी के आरोपों को क्यों नकारा

कांग्रेस नेत्री का कहना है "अगर जीतू पटवारी कहीं गलत भी थे, तो वरिष्ठ और मार्गदर्शक होने के नाते दिग्विजय सिंह उन्हें आमने-सामने बैठकर या फ़ोन करके बता सकते थे. उनके पास दिल्ली से लेकर भोपाल तक पार्टी के तमाम आंतरिक मंच उपलब्ध हैं, जहां वे अपनी बात रख सकते थे. लेकिन इन सब मर्यादाओं को दरकिनार कर हाथ में फ़ाइल लेकर उज्जैन जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस बात को उछालने का क्या औचित्य है? इस तरह सरेआम मीडिया के सामने प्रदेश अध्यक्ष के बयान को खारिज करना और उनके लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, जायज़ नहीं ठहराया जा सकता. आखिर यह सारी कवायद क्यों की गई?"

पुत्र मोह में फंसे हैं दिग्विजय सिंह

निधि चतुर्वेदी का कहना है "दिग्विजय सिंह की यह छटपटाहट, यह गुस्सा और यह अमर्यादित आचरण और कुछ नहीं, बल्कि 'पुत्र-मोह' में उठाया गया बेहद अशोभनीय, पीड़ादायक और निंदनीय कदम है. अपने बेटे जयवर्धन सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने की महत्वाकांक्षा में वे भूल चुके हैं कि पार्टी का अनुशासन क्या होता है. जब देशभर में राहुल गांधी भाजपा और संघ की जनविरोधी विचारधारा के खिलाफ सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, तब पार्टी के एक शीर्ष नेता द्वारा इस तरह की बयानबाज़ी करना कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर करारा तमाचा है."

विपक्षी खेमे को लाभ पहुंचाने की कोशिश

निधि का कहना है "अपनी ही पार्टी के नेतृत्व को कमज़ोर करके दिग्विजय सिंह सीधे तौर पर विपक्षी खेमे को ऑक्सीजन दे रहे हैं. व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते दिग्विजय सिंह अब खुलेतौर पर इसी तर्ज पर चल रहे हैं कि यदि मनमुताबिक कुछ हासिल न हुआ तो रायता फैला दूंगा."

TAGGED:

CONGRESS LEADER NIDHI CHATURVEDI
JITU PATWARI ALLEGATIONS
UJJAIN LAND DISPUTE
MADHYA PRADESH POLITICS
DEMAND ACTION AGAINST DIGVIJAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.