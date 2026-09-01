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छतरपुर में खाट बनी एंबुलेंस, कीचड़ भरे रास्ते से प्रसूता को अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद

छतरपुर में घंटों इंतजार के बाद भी नहीं पहुंची जननी एक्सप्रेस, तो गर्भवती महिला के लिए खटिया बनी एंबुलेंस. मनोज सोनी की रिपोर्ट.

CHHATARPUR POOR ROAD
छतरपुर में खाट बनी एंबुलेंस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 11:45 AM IST

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छत्तरपुर: मध्य प्रदेश में विकास के तमाम चमचमाते दावों के बीच एक बेहद विचलित करने वाली तस्वीर छतरपुर से सामने आई है. यहां बक्सवाहा विकासखंड के पंचायत निमानी में बुनियादी सुविधाओं की ऐसी बदहाली है कि एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान खटिया पर लिटाकर अस्पताल ले जाना पड़ा. ग्रामीणों का आरोप है कि 3 घंटे लंबे इंतजार के बाद जब एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची तो खटिया पर ले जाना पड़ा.

घंटों इंतजार के बाद भी नहीं पहुंची एंबुलेंस

पूरा मामला जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर निमानी पंचायत के मझरा टोला पडसिला का है. प्रसव पीड़ा से जूझ रही 30 वर्षीय सुनीता भिलाला को अस्पताल पहुंचाने के लिए जननी एक्सप्रेस को सूचना दी गई, लेकिन 3 घंटे इंतजार के बाद भी वाहन नहीं पहुंचा. जिसके बाद कच्चा रास्ता दलदल में तब्दील होने के कारण ग्रामीणों ने महिला को खाट पर लिटाकर 2 किलोमीटर मुख्य मार्ग तक पैदल लेकर पहुंचे. जिसके बाद निजी वाहन से उसे बक्सवाहा अस्पताल पहुंचाया गया.

PREGNANT WOMAN CARRIED ON COT
कीचड़ भरे रास्ते से प्रसूता को अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद (ETV Bharat)

बारिश में गांव बन जाता है टापू

मझरा टोला पडसिला निवासी अंनतर सिंह बारेला ने बताया, "सड़क नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में गांव के लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं, बारिश के समय कच्ची सड़क दलदल में तब्दील हो जाती है. जिसके चलते गांव तक वाहन का पहुंचना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हम लोग उसको खाट पर लिटाकर पैदल मुख्य मार्ग तक ले जाते हैं."

निमानी पंचायत सचिव महेश शुक्ला बताते हैं कि यह निमानी पंचायत का मझरा टोला पडसिला है, जो वन विभाग के क्षेत्र में आता है. गोरानाद से इसकी दूरी करीब 4 से 5 किमी है. यहां करीब 8 से 10 आदिवासी परिवार रहते हैं, जिनकी आबादी लगभग 60 से 70 है. वहीं गोरानाद में करीब 38 परिवार और 216 की आबादी रहती है, बारिश में पूरा इलाका टापू में तब्दील हो जाते हैं."

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