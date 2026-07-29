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छतरपुर में प्रसूता को न मिली एम्बुलेंस, न मिले डॉक्टर, लिफ्ट के बाहर हो गई डिलेवरी

छतरपुर जिला अस्पताल में महिला ने लिफ्ट के पास दिया एक साथ दो बच्चों को जन्म, सरकारी सिस्टम पर परिजनों ने खड़े किए सवाल.

CHHATARPUR POOR HEALTH FACILITY
छतरपुर जिला अस्पताल में महिला ने लिफ्ट के पास बच्चों को दिया जन्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 3:51 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर: सरकारी स्वस्थ सिस्टम की एक बार फिर छतरपुर में पोल खुल गई. एक प्रसूता महिला को पहले तो एम्बुलेंस के लिए परेशान होना पड़ा. जब नहीं मिली एम्बुलेंस तो वह प्राईवेट गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंची तो वहां कोई डॉक्टर समय पर नहीं मिला और दर्द से तड़पती महिला ने लिफ्ट के बाहर ही एक साथ दो बच्चों को जन्म दे दिया. परेशान परिजनों ने जिला हॉस्पिटल की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए सरकारी सिस्टम की कलई खोल दी.

महिला ने लिफ्ट के बगल में गैलरी में बच्चे को दिया जन्म

छतरपुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. एक महिला प्रसूता हॉस्पिटल में दर्द से तड़पती रही, पास से डॉक्टर और नर्स निकलते रहे लेकिन किसी ने सुध लेने की जहमत नहीं उठाई. मजबूरी में महिला को लिफ्ट के बगल में गैलरी में ही बच्चो को जन्म देना पड़ा. दरअसल, मामला छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव का है. यहां प्रसव पीड़ा से परेशान महिला को पहले एम्बुलेंस के लिए परेशान होना पड़ा. जब गाड़ी नहीं आई तो मजबूरी में परिजनों को प्राइवेट गाड़ी से प्रसूता को हॉस्पिटल लाना पड़ा. फिर अस्पताल में गर्भवती महिला का समय पर उपचार नहीं हुआ.

छतरपुर जिला अस्पताल में महिला ने लिफ्ट के पास दिया दो बच्चों को जन्म (ETV Bharat)

महिला के परिजन रोहित अवस्थी कहते हैं "स्टाफ की लापरवाही के कारण महिला अरुण यादव पति बाबू लाल यादव ने अस्पताल की लिफ्ट के पास स्थित गैलरी में ही बच्चे को जन्म दे दिया, प्रसूता को निजी वाहन से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे. अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों की तलाश में भटकते रहे, लेकिन समय पर किसी ने सहायता नहीं की. प्रसूता की गंभीर स्थिति के बावजूद उसे तत्काल वार्ड या बेड उपलब्ध नहीं कराया गया. प्रसूता दर्द से तड़प रही थी, परिजन मजबूर थे, तभी महिला का लिफ्ट के पास ही प्रसव हो गया."

Chhatarpur Poor Health Facility
छतरपुर जिला अस्पताल में लिफ्ट के बाहर हो गई महिला की डिलेवरी (ETV Bharat)

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वहीं, घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा करते हुए अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ पर लापरवाही को लेकर सवाल खड़े कर दिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली. हंगामा को देख अस्पताल प्रशासन ने प्रसूता और नवजात को भर्ती कराकर उपचार शुरू कर दिया. छतरपुर जिला हॉस्पिटल में पदस्थ सिविल सर्जन शरद चौरसिया ने बताया "महिला प्रसूता आई हुई थी, गैलरी में डिलेवरी हो गई, थोड़ी परेशानी हो रही है, नीचे से ऊपर जाने में सिस्टम में सुधार हो रहा है."

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